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إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

تحرير:وكالات ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
روحاني
روحاني
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية". وكانت طهران قد أعلنت في 15 مايو الماضي تعزيز برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران. وذكر
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الحدود بين الكوريتين

سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة. إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه. كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.
جمال خاشقجى

أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.
حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
ترامب-وشي

هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
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صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
مايك-بومبيو

أمريكا: نمتلك أدلة تدين إيران في «حادث خليج عمان»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد ناقلتي البترول في خليج عمان. وأضاف بومبيو، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأوضح أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل في منع المرور في خليج هرمز.
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