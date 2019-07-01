إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

تحرير:وكالات ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

روحاني

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية". وكانت طهران قد أعلنت في 15 مايو الماضي تعزيز برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران. وذكر