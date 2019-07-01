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خريطة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مطروح

تحرير:محمد العمدة ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
انطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات فوق 18 سنة بمحافظة مطروح، وذلك للوقاية من هذا المرض والاطمئنان على صحة سيدات مصر وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن تثبت إصابتها بالمرض ومتابعة العلاج بمستشفى مطروح العام، وذلك وسط ترويج للمبادرة لدى الصحراء والنجوع بالمحافظة وحث السيدات على المشاركة الإيجابية في الكشف للحفاظ على صحتهن. وخصصت مديرات الصحة بالمحافظة أماكن الكشف والعلاج فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال 8 إدارات صحية و14 فريق عمل موزعة على النحو الآتي:
- مدينة مطروح (وحدة ك4/ وحدة ك7 /وحدة السادات / وحدة السنوسية)  - مدينة الضبعة (وحدة سواني جابر / الإدارة الصحية)  - مدينة العلمين (مركز سيدي عبدالرحمن ) - مدينة الحمام (وحدة النهوض بصحة المرأة / وحدة الرويسات / وحدة قرية 27 ) - مدينة النجيلة (وحدة النجيلة القبلية)  - مدينة براني
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كيف تطور الحكومة منظومة الري في ظل الفقر المائي؟

تعاني مصر فقرا مائيا، حيث ثبات حصة مصر المائية منذ سنوات عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تناقص نصيب الفرد من المياه عند 600 متر مكعب، وهذه الكمية تعني دخول مصر مرحلة الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد من المياه عالميا ألف متر مكعب. ولا تزال مصر تعتمد على طريقة الري التقليدية، وهى الري بالغمر في أغلب الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وتبحث الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.
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تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
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اشتراطات المدارس الخاصة.. كابوس يؤرق أولياء الأمور

يحلم الآباء والأمهات دائما بمستقبل باهر لأبنائهم، وبمجرد أن يحدث الحمل يبدأ الزوجان فى وضع خطة تعليمية لطفلهما، بل وقد يستعدان ماديا منذ ولادة الطفل حتى يتمكنا من إلحاقه بالمدارس الخاصة، وتوفير حياة كريمة له، ولكن لم يخطر ببالهما يوما أن كل ما تم وضعه من خطط مستقبلية يتوقف على لقاء داخل غرفة مغلقة ما بين الطفل وإدارة المدرسة، ليستقبل الطفل مجموعة من الأسئلة الغريبة والتى بناء عليها تحدد إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقبل الطفل من عدمه، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مستمر حتى يقبل الطفل فى مدرسة ما وتنطبق عليه الاشتراطات المبالغ فيها.
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محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
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قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.
سرطان-الثدي

ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
الدعم-النفسى-لمرضى-السرطان

«سرطان الثدي».. المرض اللعين الأشد فتكا بالنساء

أصبح مرض سرطان الثدي الخطر الأول الذي يحاصر الملايين من السيدات في مختلف أنحاء العالم، بل وصل الأمر لحد أن اعتبرته الكثير من منظمات الصحة العالمية ومراكز البحوث الطبية المرض الأشد فتكا بالنساء، وهو ما جعل بعض دول العالم تترقب نتائج الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل السريع لإجراء عمليات الكشف المبكر لذلك المرض اللعين، للقضاء عليه بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة". ويعتبر سرطان الثدي نوعا من أخطر أنواع السرطانات الذي يصيب الثدي، وهو يصيب النساء والرجال ولكن نسبة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال.
سرطان-الثدى

تحركات حكومية لمواجهة سرطان الثدي بعد مبادرة السيسي

فتحت حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحققت مردودا ونجاحا كبيرا، شهية الدولة نحو استكمال الحملات والمبادرات القومية لإنهاء العديد من الأزمات والمشكلات الصحية التي تؤرق المواطنين. ملايين السيدات في مصر تنفسن الصعداء بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي عُقدت في 30 مارس الماضي، عن تدشين حملة قومية أول يوليو المقبل، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأكثر من 30 مليون سيدة.
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