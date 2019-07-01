خريطة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مطروح

تحرير:محمد العمدة ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

سرطان الثدي

انطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات فوق 18 سنة بمحافظة مطروح، وذلك للوقاية من هذا المرض والاطمئنان على صحة سيدات مصر وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية لمن تثبت إصابتها بالمرض ومتابعة العلاج بمستشفى مطروح العام، وذلك وسط ترويج للمبادرة لدى الصحراء والنجوع بالمحافظة وحث السيدات على المشاركة الإيجابية في الكشف للحفاظ على صحتهن. وخصصت مديرات الصحة بالمحافظة أماكن الكشف والعلاج فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال 8 إدارات صحية و14 فريق عمل موزعة على النحو الآتي:

- مدينة مطروح (وحدة ك4/ وحدة ك7 /وحدة السادات / وحدة السنوسية) - مدينة الضبعة (وحدة سواني جابر / الإدارة الصحية) - مدينة العلمين (مركز سيدي عبدالرحمن ) - مدينة الحمام (وحدة النهوض بصحة المرأة / وحدة الرويسات / وحدة قرية 27 ) - مدينة النجيلة (وحدة النجيلة القبلية) - مدينة براني