فضل يتحدث عن تنظيم النسخة الاستثنائية من كأس الأمم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

محمد فضل

تحدث محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن تنظيم النسخة الاستثنائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام للمرة الأولى في مصر بمشاركة 24 منتخبًا، وقال فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي، بحضور سامسون دامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): «كان لدينا عدة أفكار عندما طلبنا استضافة بطولة أمم إفريقيا.. السلطة منحتنا الكثير من الدعم وكانت لدينا رؤية عن تجهيز وتنظيم هذا اللقب.. عملنا كثيرًا لتوفير كل المتطلبات من ملاعب للمباريات وملاعب للتدريب».

وأوضح فضل: «إحنا بنحاول نعمل حاجة مشرفة لمصر لأنها بلد كبيرة.. درسنا كل شيء في البطولة من تجهيزات، هناك مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة لأننا دائما ننظر على الإيجابيات فقط». وتابع فضل: «التنظيم بيتحسن مع مرور المباريات.. هنعالج كل السلبيات الموجودة وبالنسبة للجمهور اللي هييجي مصر لتشجيع

وأوضح فضل: «إحنا بنحاول نعمل حاجة مشرفة لمصر لأنها بلد كبيرة.. درسنا كل شيء في البطولة من تجهيزات، هناك مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة لأننا دائما ننظر على الإيجابيات فقط».



وتابع فضل: «التنظيم بيتحسن مع مرور المباريات.. هنعالج كل السلبيات الموجودة وبالنسبة للجمهور اللي هييجي مصر لتشجيع فرقهم اللي وصلت لدور الـ16.. عندنا مرونة كبيرة في التأشيرات محصلتش في أي مكان في العالم، أبرز مثال تأشيرة نيجيريا التي كانت تنتهي في شهر أصبحت الآن تنتهي في 3 أو 4 أيام.. وأي طلبات إضافية للتذاكر من الاتحادات هننفذها وفي تعليمات لشركة تذكرتي يكون في تسهيلات لأن هدفنا عودة الجمهور».



