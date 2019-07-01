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WE تعلن رفع الحد الأقصى لسرعات الإنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.
وراعت الشركة في تصميم الباقات الجديدة، أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية. ووضعت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات
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فلوس

مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
معاشات

ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1388 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صرف-معاشات

بزيادة 15 %.. بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاثنين، الموافق 1 يوليو 2019، صرف معاشات شهر يوليو لحوالي 9.8 مليون مواطن. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، والبنوك تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.
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المصرية-للاتصالات وجونيبر-نتوركس تعقدان-شراكة-لتمكين-الشركات والمؤسسات-المصرية من-التحول الرقمي‎ (1)

شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
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