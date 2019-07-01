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رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. كيف تخدم قضايا القارة؟

رسلان: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تتويج للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية الطويل: هناك انعكاسات إيجابية على المصالح المصرية الأمنية والمائية خلال رئاسة الاتحاد
تحرير:خالد وربي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تؤكد استعادة دورها الإقليمي، ومصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتى تحول اسمها إلى الاتحاد الإفريقى عام 1999، خلال القمة الإفريقية التى عقدت فى مدينة سرت الليبية، وقد بدأت الفكرة فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر الذى كان له دور كبير فى دعم حركات التحرر والاستقلال الإفريقية وتقوية علاقات مصر بدول القارة، فقد قام الزعيم عبدالناصر بمساندة ودعم زعماء حركات التحرر فى إفريقيا وأمدهم بالسلاح والمال، بجانب الدعم السياسى والدبلوماسي.
وعززت مصر تواجدها فى الاتحاد كما قامت بالتصديق على 20 اتفاقية فى إطار الاتحاد بالإضافة للنظام الأساسى للجنة القانون الدولى للاتحاد الإفريقى كما وقعت مصر على الميثاق الإفريقى للشباب والاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية والمعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية

كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات. وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
ثانوية-عامة‎ (2)

التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (5)

السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
الاتحاد-الافريقي

كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
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