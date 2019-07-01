رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. كيف تخدم قضايا القارة؟

رسلان: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تتويج للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية الطويل: هناك انعكاسات إيجابية على المصالح المصرية الأمنية والمائية خلال رئاسة الاتحاد

تحرير:خالد وربي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تؤكد استعادة دورها الإقليمي، ومصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتى تحول اسمها إلى الاتحاد الإفريقى عام 1999، خلال القمة الإفريقية التى عقدت فى مدينة سرت الليبية، وقد بدأت الفكرة فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر الذى كان له دور كبير فى دعم حركات التحرر والاستقلال الإفريقية وتقوية علاقات مصر بدول القارة، فقد قام الزعيم عبدالناصر بمساندة ودعم زعماء حركات التحرر فى إفريقيا وأمدهم بالسلاح والمال، بجانب الدعم السياسى والدبلوماسي.

وعززت مصر تواجدها فى الاتحاد كما قامت بالتصديق على 20 اتفاقية فى إطار الاتحاد بالإضافة للنظام الأساسى للجنة القانون الدولى للاتحاد الإفريقى كما وقعت مصر على الميثاق الإفريقى للشباب والاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية والمعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية

وعززت مصر تواجدها فى الاتحاد كما قامت بالتصديق على 20 اتفاقية فى إطار الاتحاد بالإضافة للنظام الأساسى للجنة القانون الدولى للاتحاد الإفريقى كما وقعت مصر على الميثاق الإفريقى للشباب والاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية والمعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا) والاتفاقية المؤسسة للمعهد الإفريقى لإعادة التأهيل وبروتوكول لميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكدت أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن هناك انعكاسات إيجابية على المصالح المصرية العامة الأمنية والمائية خلال رئاسة الاتحاد، وكذا الاقتصاد المصرى فى حالة اتجاه الشباب إلى العمل فى إفريقيا أو استثمار رجال الأعمال بالقارة، لافتة إلى أنه يمثل دعمًا لموقع مصر الإقليمى فى القارة.

وأوضحت «الطويل»، أن رئاسة مصر للاتحاد تدعم توازناتها فى القارة؛ لأنها معنية بعدد من القضايا التى تواجه إفريقيا مرتبطة مسألة بالأمن ودعم السلم والإرهاب، وسد النهضة والتعاون الاقتصادى والتنمية والأمن الغذائى والمائى والطاقة.

وأوضح الدكتور عطية الطنطاوى، وكيل كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر بالنسبة لإفريقيا كالقلب للجسد، مؤكداً أن هناك مكاسب سياسية عديدة لمصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، حيث إنها يمكن أن تستفيد من الكتلة التصويتية الكبيرة للقارة الإفريقية والبالغة 54 دولة فى المحافل الدولية المختلفة.

وعلى المستوى الأمنى، أوضح الطنطاوى، أن مصر لديها تجربة رائدة فى مكافحة الإرهاب؛ لذلك فإنها سوف تركز فى رئاستها للاتحاد الإفريقى على ملف مكافحة الإرهاب الذى تعانيه معظم دول القارة فى مختلف أقاليمها شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، بالإضافة إلى ملف حفظ السلم والأمن فى القارة.

ويقول أشرف سويلم رئيس مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مهمة مصر "سوف تركز على الأرجح على الأمن وحفظ السلام".

ويؤكد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية عباس شراقي أن الاتحاد الإفريقي هو مدخل للقارة وهو إلى الآن مازال كيانًا غير قوي، والطموح القاري هو أن يتحول إلى ما يشبه الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى أن اجتماعات أخيرة في الاتحاد كانت تبحث في جمع اشتراكات الأعضاء المتأخرة والتي تقترب من الـ50 مليون دولار؛ لصرف المرتبات والإنفاق على الأمور العاجلة.

وقال إننا يجب ألا نبالغ ونقول إن رئاسة مصر للاتحاد ستحل المشاكل كلها، إنها خطوة تتيح لمصر التواجد أكثر مع الدول الإفريقية والحضور المستمر وعلى أرفع مستوى؛ مما يساهم في حل الكثير من المشاكل، ويفتح المزيد من الآفاق، إذا أردنا الاستفادة الفعلية من العلاقات مع إفريقيا، وهناك إرادة سياسية مصرية واضحة إزاء ذلك الأمر.



يقول شراقي إن مصر كانت أول من ترأس منظمة الوحدة الإفريقية وكانت أول قمة في القاهرة سنة 1964، كان الزخم عاليا جدا في الستينيات بعد تحرر القاهرة أو في أوج حقبة استقلالها.. بعد ذلك تراجع الاهتمام في إفريقيا لعقود عدة، والآن يجب العودة الواعية للفضاء الإفريقي، نريد مصر باستمرار مع الدول الإفريقية وتفعيل اتفاقات التعاون والتوصل إلى المزيد منها، ودائما نضع في اعتبارنا التطبيق وهو الذي ينقصنا، وأي عودة لإفريقيا لن يكون لها قيمة كبيرة من غير تطبيق للاتفاقات.

ودعا شراقي إلى الاهتمام بالبعد الاقتصادي الذي يفتح الكثير من الأبواب لمصر في القارة، ويلفت إلى زيارات حكومية إسرائيلية لإفريقيا العام الماضي لأنه من دون وجود حقيقي لمصر ومؤثر فإن إسرائيل دائما ما تطرح نفسها كبديل.

وأشار إلى مشاريع سابقة لمصر لها الكثير من القبول إفريقيا على المستويات كافة، مثل شركة المقاولون العرب التي تبني الطرق والكباري والمشاريع المتنوعة في دول عدة وهي مرحب بها والأبواب مفتوحة لها، وأخيرا حصلت على عقد إنشاء سد في تنزانيا، ويجب الاستزادة والدعم لها ولغيرها من شركات واستثمارات مفيدة للجانبين.

وتحدث شراقي عن إمكانية الاستغلال الزراعي المشترك لأراض في دول إفريقية عدة تتمتع بوفرة مياه الأمطار أو الأنهار.





ويذهب شراقي إلى أن الدول الإفريقية التي تتعاون معها مصر ليست أرقاما ولكن لها تأثير ووجهات نظر يمكن أن تكون داعما لمصر ليس على مستوى التجمعات الدولية إنما على مستوى أزمات ومشاكل مصرية خصوصا في ملف المياه، وكذلك في مفاوضات مازالت صعبة مع الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة.

ويرى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فرصة مناسبة لتصحيح الأوضاع بالنسبة لعلاقات القاهرة وعدد من العواصم الإفريقية، خصوصا إذا ما تم توجيهها نحو إقامة مشاريع زراعية ومائية يحتاجها الجانبان.

ويرى الخبير بالشؤون الإفريقية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام هاني رسلان أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هي تتويج للجهود التي بذلتها مصر في الفترة الماضية ومازالت للعودة والتفاعل مع إفريقيا.

والملاحظ في الوقت الحالي أنها لا تقتصر فقط على الجهود السياسية والدبلوماسية وإنما على شكل «حزمة» من الأمور تعزز فكرة التوجه المصري الإفريقي وتعطيها الحضور والفعالية.

وقال إن مصر سوف تساهم بقوة في مشروع «أجندة إفريقيا 2063» ولمصر دور بارز في الدفع بهذه المبادرة إلى حيز التنفيذ.