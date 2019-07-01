«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

تحرير:أمينة محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

امتحانات الثانوية

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.

وفيما يتعلق بسؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم"، الذي أثار جدلا بين مدرسي علم النفس، أكد مستشار المادة أن العبارة "خطأ" وجاءت الإجابة نصا في الكتاب المدرسي "ص 106" تحت عنصر التباين في مستوى التنمية، فإنها تؤدي إلى تعميق صور التباين على مستوى العالم ومن أهم هذه الصور التباين في دول الشمال ودول الجنوب