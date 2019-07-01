رياضة

بينيتز يكشف سبب رحيله عن تدريب نيوكاسل

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
رافا بينيتز
رافا بينيتز
أكد المدرب الإسباني رافا بينيتز على رغبته في البقاء بنيوكاسل، إلا أنه لم يشارك الإدارة نفس الرؤية وبالتالي فضل الرحيل، وكتب رافا خطابًا إلى جماهير نيوكاسل لشرح الظروف التي أحاطت بمغادرته للفريق، بعدما أعلن النادي أن رافا سيرحل عقب نهاية عقده في شهر يونيو الماضي، وقال بينيتز في خطابه: "شكرًا لكم على تلك السنوات الثلاث الرائعة والمثيرة والمليئة بالتحديات، دعمكم للنادي والتزامكم تجاهه والشغف الذي تمتعتم به كان أمرًا لا يصدق، ودائمًا ما كان ملعب سان جيمس بارك خاصًا، كان الفوز على توتنهام 5-1 في عام 2016 عاطفيًا، وشعرت بانتمائي لهذا الفريق حينها".
وأضاف رافا في الخطاب: "شكرًا لكل شخص في هذا النادي الذي ساعد الفريق، وبالطبع أتوجه بالشكر للاعبين الذين تطوروا وقاتلوا معي، إلى جانب الجهاز المعاون، الذي كان أفضل جهاز عملت معه، بداية من الفوز بدوري الدرجة الأولى ووصولًا إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لموسمين، دائمًا ما أردت البقاء". وواصل: "لم أنتظر
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رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
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مورينيو يحسم مصيره من تدريب نيوكاسل

استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية أن يحل مكان رافا بينيتز بعد رحيل الأخير من تدريب نيوكاسل، لعدم رغبته في خوض المباريات بهدف البقاء في الدوري، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الأمر الوحيد الذي أعرفه، هو الأمر الذي لا أريده، أنا أملك رغبة دائمة للعب من أجل تحقيق الانتصار وفقط، وإذا لم أحقق الفوز، فبالتالي هناك مشكلة أعاني منها أنا واللاعبين والنادي في الأساس الذي نعمل بناء عليه، أنا أحتاج العمل في مشروع أشعر من خلاله برغبة الجميع للعب من أجل الانتصار وفقط".
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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
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