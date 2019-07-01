جريمة

5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
سيارة إطفاء - أرشيفية
سيارة إطفاء - أرشيفية
تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.
بالفحص، تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل إحدى عربات بيع الفطير "تروسيكل" ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة بعض المارة وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الأهالي. كما توجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إلى محل البلاغ، ترافقها معدات لرفع آثار الحريق بعدما تمت السيطرة عليه، والذي تسبب في
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سرقة-شقق

ذهب وسلاح ومحضر مزيف.. قصة جريمة في الحي الراقي

شاب يعمل مدير تسويق عقاري، يقيم فى شقة ملك والديه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما والداه مسافران للعمل بالخارج فى إحدى الدول العربية، ولا يتأخر الوالدان فى منح نجلهما ما يريد وإرسال أموال إليه، لمساعدته فى تدبر أمور المعيشة، دون أن يعلما أنه ينفق أموالهما ليس ليعيش، وإنما ليتجرع سموم المخدرات، خاصة مخدر الهيروين. كان يسيطر على الأبوين بذل الجهد ليعيش نجلهما حياة أفضل، بينما كل ما يشغل ابنهما هو التحصل على أموالهما ليشترى مخدرات أكثر، حتى ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة لتنكشف حقيقته أمام رجال الأمن وأسرته كذلك.
القوات البحرية تحبط تهريب 8 أطنان حشيش

تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
هيروين

المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.
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اغتصاب (4)

الحبس عامين لمحام هتك عرض طفلة «دار أيتام» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني بالسجن عامين للمدعو " ع . أ . م " محام لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار أيتام . تعود الواقعة في القضية رقم 24553 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الأحداث ببلاغ من مسئول بدار للأيتام بشرق المدينة بدائرة قسم المنتزه ثان بقيام المتهم بنشر صور خادشة للمجنى عليها وتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
جثة

أهالي نجع العرب يتجمهرون للقصاص من قتلة «سندس»

سادت حالة من الغضب بين أهالي وجيران الطفلة "سندس" التى لقيت مصرعها على يد ثلاثة من الأشقاء، الذين حاولوا سرقة قرطها الذهبي، ونظموا مسيرة ليلية وذلك بمنطقة نجع العرب بمينا البصل غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الطفلة سندس وإعدام المتهمين، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان التجمهر وطالبت المواطنين بضرورة الهدوء خاصة وأنه تم ضبط الجناة وأنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال كل منهم عقابه.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
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