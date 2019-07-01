5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

سيارة إطفاء - أرشيفية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.

بالفحص، تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل إحدى عربات بيع الفطير "تروسيكل" ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة بعض المارة وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الأهالي. كما توجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إلى محل البلاغ، ترافقها معدات لرفع آثار الحريق بعدما تمت السيطرة عليه، والذي تسبب في