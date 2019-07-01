محمد فضل يكشف كواليس منع مشجع جزائري من حضور الكان

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

محمد فضل

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أنه تم منع مشجع جزائري من حضور مباريات البطولة الإفريقية، بعدما قام بتصرف غير لائق، في أثناء مباراة المنتخب الوطني، أمام أوغندا التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات بكان 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي: «الهدف من منع المشجع الجزائري مش عقوبة، هناك تعليمات مشددة لسلامة الجماهير.. إحنا عاوزين كل مشجع يحس إنه في بلده».

وتابع محمد فضل: «هنعمل عرض في آخر البطولة يوضح كل ما يتعلق بالجماهير، من أعداد وانتقالات ورحلات»، مؤكدًا أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا في مباريات الجزائر.. لا يوجد أي تضييق على مشجعي الجزائر.. بنمر على البوابات ونتأكد إن في تسهيلات.. لو حصل خطأ في دخول الماتشات بنحل المشكلة علشان هدفنا دخول

وتابع محمد فضل: «هنعمل عرض في آخر البطولة يوضح كل ما يتعلق بالجماهير، من أعداد وانتقالات ورحلات»، مؤكدًا أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا في مباريات الجزائر.. لا يوجد أي تضييق على مشجعي الجزائر.. بنمر على البوابات ونتأكد إن في تسهيلات.. لو حصل خطأ في دخول الماتشات بنحل المشكلة علشان هدفنا دخول المشجع والاستمتاع بالمباراة».



وذكر فضل: «وفرنا ملاعب تدريب لـ24 فريقًا ووفرنا ملاعب إضافية للحكام، وأصبحنا نملك 35 ملعب تدريب على أعلى مستوى، بجانب عربيات 4k لأول مرة في إفريقيا.. حرصنا على توفير كل الإمكانيات لتكون بطولة إفريقية تاريخية».



وأوضح فضل: «إحنا بنحاول نعمل حاجة مشرفة لمصر لأنها بلد كبيرة.. درسنا كل شيء في البطولة من تجهيزات، هناك مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة لأننا دائما ننظر على الإيجابيات فقط».

