ذهب وسلاح ومحضر مزيف.. قصة جريمة في الحي الراقي

المتهم باع مصوغات والدته وسلاح أبيه نظير جرعات من مخدر الهيروين لتاجر مخدرات بطريق السويس.. ولخشيته سوء استعمال الأخير لسلاح والده أبلغ الشرطة بالسرقة المزعومة

تحرير:سماح عوض الله ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

شاب يعمل مدير تسويق عقاري، يقيم فى شقة ملك والديه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما والداه مسافران للعمل بالخارج فى إحدى الدول العربية، ولا يتأخر الوالدان فى منح نجلهما ما يريد وإرسال أموال إليه، لمساعدته فى تدبر أمور المعيشة، دون أن يعلما أنه ينفق أموالهما ليس ليعيش، وإنما ليتجرع سموم المخدرات، خاصة مخدر الهيروين. كان يسيطر على الأبوين بذل الجهد ليعيش نجلهما حياة أفضل، بينما كل ما يشغل ابنهما هو التحصل على أموالهما ليشترى مخدرات أكثر، حتى ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة لتنكشف حقيقته أمام رجال الأمن وأسرته كذلك.

انكشف أمر تعاطي مدير التسويق المواد المخدرة حين لم يكتفِ بما يرسله إليه والداه، إذ قرر اقتحام الركن الذى أمّناه لحياتهما على أمل العودة للراحة فيه بعد سنوات الشقاء والعمل، فالأبوان تركا الشقة لنجلهما ليقيم فيها، إلا أنهما أغلقا الجناح الخاص بهما فى الشقة، وهو عبارة عن حجرة نوم كبيرة ملحقة بها دورة مياه،

انكشف أمر تعاطي مدير التسويق المواد المخدرة حين لم يكتفِ بما يرسله إليه والداه، إذ قرر اقتحام الركن الذى أمّناه لحياتهما على أمل العودة للراحة فيه بعد سنوات الشقاء والعمل، فالأبوان تركا الشقة لنجلهما ليقيم فيها، إلا أنهما أغلقا الجناح الخاص بهما فى الشقة، وهو عبارة عن حجرة نوم كبيرة ملحقة بها دورة مياه، واحتفظا داخل الحجرة بمقتنياتهما الشخصية وكذلك القيّمة، حيث تركت الأم مصاغها داخل الحجرة لتهنأ به عند عودتها من الخارج، بينما ترك الأب كذلك أسلحته الميرى المرخصة.







وبطبيعة الحال كان مدير التسويق العقاري يعلم بإيداع والدته مصاغها بحجرة نومها المغلقة لحين عودتها رفقة زوجها من العمل بالخارج، لكن معرفة الابن بتلك المدخرات جعلته نهمًا للتحصل عليها لنفسه، لبيعها وإنفاق قيمتها على شراء المواد المخدرة، وخطط المدير لسرقة مدخرات والديه، لكن مع حيلة تحفظ كرامته أمامهما وتظهره بعيدًا عن تلك الجريمة، بل وراعيًا لمصالح أبويه المسافرين.

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نظرًا لإقامته فى الشقة، وعلمه بمداخلها ومخارجها، كان سهلًا عليه تنفيذ السرقة، لكن إبعاد الشبهة عنه وإثبات حسن نيته وتصرفه أمام والديه، كان الجزء الأصعب فى مشروعه الإجرامي، إذ اضطر الابن للذهاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اكتشافه جريمة السرقة، وعلى الفور بدأ رجال مباحث القاهرة الجديدة في التحري عن الواقعة لتحديد هوية الجناة، وضبطهم، وتبين لهم من الفحص قطع السلك الموجود فى نافذة دورة المياه بحجرة الأبوين، والتسلل عبرها لسرقة مدخرات الزوجين.

حصر مدير التسويق المسروقات بدقة وهى عبارة عن مشغولات ذهبية، وطبنجة عيار 9مم، وبندقية خرطوش عيار 12 مم، مرخصتين باسم والده، وبدأ رجال المباحث فى التحري وجمع المعلومات عن المترددين على العقار، وفحص كاميرات المراقبة فى نطاق بلاغ السرقة، ولم يتبين لهم أى شخص غريب يدخل أو يخرج من العقار، وبالتدقيق فى سؤال مدير المبيعات عن مكان وجوده وقت السرقة، ارتاب رجال المباحث فى مقدم البلاغ، مرجحين أنه هو من سرق مقتنيات والديه.









بعد تجميع فريق البحث معلومات حيال الشاكي، وبدء تحول الشكوك نحوه، لم يكن عصيا على رجال الأمن التضييق عليه فى الخناق والمناقشة، حتى أقر بجريمته، وشرح أنه قرر سرقة مدخرات والديه، فقام بقطع سلك شباك دورة مياه غرفة النوم، وأخذ المسروقات وتصرف فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس- نطاق محافظة السويس (جارٍ تحديده وضبطه)، مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين.

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أقر المتهم "ح. ع" في التحقيقات بأنه وراء السرقة، ليتحول من مُبلغ إلى متهم، وأقر فى اعترافاته بأنه فعل ذلك ليتنصل من معرفته بالواقعة كلها أمام والديه، وبمرور الوقت، وقبل عودتهما من السفر، يمكن ألا يحررا محضرًا بالواقعة، إلا أنه أراد أن يحفظ صورته المعتادة أمامهما بأنه شخص مسؤول يراعي أمانتهما، ويجتهد فى عمله مديرا للتسويق، بالإضافة إلى خشيته سوء استخدام تاجر المخدرات للأسلحة التى اشتراها منه فى ارتكاب جريمة ما، ويقع الاتهام على عاتق والده الذى يحمل رخصة السلاح.



واهتدى تفكير المتهم إلى أن الحل الأمثل للتنصل من جريمة السرقة أمام والديه، وإسقاط مسؤولية سوء استخدام السلاح عن والده، هو اللجوء إلى قسم الشرطة، واختلاق رواية اقتحام مجهولين للمنزل وسرقته، دون أن يعلم أن طريق الكذب قصير، وأن رجال المباحث سيفضحون أمره، ويتمكنون من القبض عليه وتحرير محضر ضده بتهمة البلاغ الكاذب.



