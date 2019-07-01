جريمة

ذهب وسلاح ومحضر مزيف.. قصة جريمة في الحي الراقي

المتهم باع مصوغات والدته وسلاح أبيه نظير جرعات من مخدر الهيروين لتاجر مخدرات بطريق السويس.. ولخشيته سوء استعمال الأخير لسلاح والده أبلغ الشرطة بالسرقة المزعومة
تحرير:سماح عوض الله ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
جريمة سرقة- أرشيفية
جريمة سرقة- أرشيفية
شاب يعمل مدير تسويق عقاري، يقيم فى شقة ملك والديه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما والداه مسافران للعمل بالخارج فى إحدى الدول العربية، ولا يتأخر الوالدان فى منح نجلهما ما يريد وإرسال أموال إليه، لمساعدته فى تدبر أمور المعيشة، دون أن يعلما أنه ينفق أموالهما ليس ليعيش، وإنما ليتجرع سموم المخدرات، خاصة مخدر الهيروين. كان يسيطر على الأبوين بذل الجهد ليعيش نجلهما حياة أفضل، بينما كل ما يشغل ابنهما هو التحصل على أموالهما ليشترى مخدرات أكثر، حتى ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة لتنكشف حقيقته أمام رجال الأمن وأسرته كذلك.
انكشف أمر تعاطي مدير التسويق المواد المخدرة حين لم يكتفِ بما يرسله إليه والداه، إذ قرر اقتحام الركن الذى أمّناه لحياتهما على أمل العودة للراحة فيه بعد سنوات الشقاء والعمل، فالأبوان تركا الشقة لنجلهما ليقيم فيها، إلا أنهما أغلقا الجناح الخاص بهما فى الشقة، وهو عبارة عن حجرة نوم كبيرة ملحقة بها دورة مياه،
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.
القوات البحرية تحبط تهريب 8 أطنان حشيش

تحت الدائري.. سقوط 3 عاطلين بكيلو حشيش وسلاحين

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاحين ناريين "بندقية وفرد خرطوش" وكيلو جرام من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط "هانى .ا .ح - 39 عاما ومحمد .ج .م 25 عاما وعبدالهادى.ص .ع 35 عاما" مختبئين أسفل الطريق الدائري وبحوزتهم سلاحين ناريين بندقية وفرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومبلغ من المال.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
هيروين

المؤبد ليمنية ومصري جلبا 3 كيلو هيروين لبرج العرب

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد لكل من المدعوة "ف . ص . ع - تحمل الجنسية اليمنية" والمدعو "ر . م . ر - مصري" لاتهامهما بجلب والاتجار في المواد المخدرة. تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 4777 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية من الهيروين أثناء تفتيش حقائب إحدى الركاب بمطار برج العرب.
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محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
النيابة الإدارية

13 مسؤولا.. تفاصيل تحقيقات واقعة الاختلاس بالبنك الزراعي

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة اختلاس صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا، عن مفاجآت جديدة في القضية، إذ تبين تقاعس 13 قياديا وموظفا بالبنك عن أداء الإشراف والمراقبة على الصراف، ما سهل عملية اختلاسه، وكان له بالغ الأثر في الإضرار بالمال العام. وانتهت النيابة، اليوم الإثنين، إلى إحالة الصراف المختلس إلى المحاكمة، والتحقيق مع 13 من المسؤولين بالبنك، وباشرت نيابة المنيا الإدارية "القسم الثاني" تحقيقاتها في القضية بمعرفة المستشار أبو جبل خليفة، وبإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة.
متهمة-هيروين‎

تاجرة الكيف استدرجت شريكها لفخ الشرطة

ساهمت ربة منزل، في الإيقاع بشريكها تاجر المخدرات في قبضة مباحث الجيزة، وذلك بعدما تمكنت القوات في وقت سابق من القبض عليها متلبسة بتجارة الهيروين، حيث أكدت المتهمة أنها تحصل على الهيروين منه، ثم تقوم فيما بعد بتوزيعه على عملائها، وأكدت التحريات والمعلومات التي جمعها فريق البحث صحة ما أدلت به من اعترافات، فتم استدراج المتهم، والقبض عليه، حيث وردت معلومات إلى الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة بترويج المتهمة للمواد المخدرة، وبعمل كمين تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

الصعيدي للنيابة: «بدافع بفرد الخرطوش عن نفسي»

استمعت نيابة مصر القديمة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال «أيمن.ه»، مسجل خطر، وشهرته «الصعيدي»، بشأن اتهامه بحيازة وإحراز مخدر «الحشيش»، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن فرد الخرطوش المضبوط بحوزته لا يستعمله في ترويع مواطنين وافتعال مشاجرات كما ذكر محضر الشرطة، بل يستخدمه في حالة الدفاع عن نفسه، وحمايته وقت اندلاع المشاجرات التي تنشب مع بعض مسجلي الخطر، من معتادي الإجرام والبلطجة وفرض السيطرة، لتأمر النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
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