سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين

تحرير:وكالات ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

الحدود الكورية

أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة. إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه. كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية سرعان ما تكهنت، نقلا عن مسؤولين عسكريين مجهولين، بأنه من المحتمل أن يكون "الجسم المجهول" طائرة هليكوبتر كورية شمالية تحلق عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية. إلا أن عدة طائرات مقاتلة تم نشرها في المنطقة اكتشفت لاحقا أن الجسم المجهول