سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين
تحرير:وكالات
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
الحدود الكورية
أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة.
إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه.
كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية سرعان ما تكهنت، نقلا عن مسؤولين عسكريين مجهولين، بأنه من المحتمل أن يكون "الجسم المجهول" طائرة هليكوبتر كورية شمالية تحلق عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية.
إلا أن عدة طائرات مقاتلة تم نشرها في المنطقة اكتشفت لاحقا أن الجسم المجهول
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية سرعان ما تكهنت، نقلا عن مسؤولين عسكريين مجهولين، بأنه من المحتمل أن يكون "الجسم المجهول" طائرة هليكوبتر كورية شمالية تحلق عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية.
إلا أن عدة طائرات مقاتلة تم نشرها في المنطقة اكتشفت لاحقا أن الجسم المجهول كان سربا يضم نحو 20 طائرا، وقال المسؤول إن كوريا الجنوبية بعثت إلى كوريا الشمالية برسالة حول تحليق مقاتلاتها لتجنب التوترات غير الضرورية.
كان الجيش الكوري الجنوبي قد تعرض لانتقادات بسبب احتمال وجود فجوة أمنية بعد أن وصل قارب يحمل 4 كوريين شماليين إلى ميناء كوري جنوبي، دون أن يتم اكتشافه.
وأشار مراقبون إلى أنه من المحتمل أن جيش كوريا الجنوبية قد نشر معلومات غير مؤكدة حول الجسم الطائر إلى وسائل الإعلام لتجنب انتقادات مماثلة لموقف القارب.