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مؤسس أمازون يدفع لطليقته أغلى تسوية طلاق بالتاريخ

تحرير:مي فؤاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
جيف بيزوس وزوجته
جيف بيزوس وزوجته
يدفع الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، لطليقته ماكنزي بيزوس، نصيبها في الشركة البالغ 38 مليار دولار أمريكي، حسب صحيفة الجارديان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إجراءات تسوية أغلى طلاق في العالم نهاية الأسبوع الجاري. من المتوقع أن يوقع قاضي الطلاق الأوراق القانونية التي تحول المبلغ المالي المقدّر بنحو 4% من قيمة شركة التسوق عبر الإنترنت "أمازون" لحساب شركة ماكينزي لتصبح بذلك رابع أغنى امرأة في العالم بعد حصولها على تلك التسوية.
وتعد تلك الواقعة أكبر تسوية للطلاق في التاريخ، إذ سجل الرقم القياسي السابق 2.5 مليار دولار تم دفعها إلى جوسلين وايلدنشتاين عندما طُلقت من تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنشتاين في عام 1999. وستصبح ماكينزي، البالغة من العمر 49 عامًا، رابع أغنى امرأة في العالم، غير أنها وعدت بالفعل بالتخلي عن نصف ثروتها
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