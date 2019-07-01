مدرب غانا: لا بديل عن الفوز أمام غينيا بيساو

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

غانا

أكد كواسي أبياه، مدرب منتخب غانا، أن لدى فريقه العديد من الخيارات لتعويض كثرة الإيقافات، مُشيرًا إلى أن التعادل أمام بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم هو السبب في عدم حسم التأهل للدور التالي حتى الآن، وقال أبياه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غينيا بيساو: "أسعى لبذل قصارى جهدي أمام غينيا بيساو من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة والصعود للدور الثاني، لا بديل عن الفوز بعد التعادل في أول جولتين، ولدينا العديد من الخيارات في التشكيل كبدائل للاعبين المصابين، أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات كثيرة".

وعن أزمته مع أسامواه جيان، وعدم مشاركته في المباريات علّق مدرب غانا قائلًا: "جيان لاعب كبير ونجم شهير ولكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته في المران". وفيما يخص كوادو أساموه، قال أبياه: "أساموه يشارك في أكثر من مركز في الملعب وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة أساموه بظهوره خلال المباراتين..

وعن أزمته مع أسامواه جيان، وعدم مشاركته في المباريات علّق مدرب غانا قائلًا: "جيان لاعب كبير ونجم شهير ولكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته في المران".



وفيما يخص كوادو أساموه، قال أبياه: "أساموه يشارك في أكثر من مركز في الملعب وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة أساموه بظهوره خلال المباراتين.. ومازالت لدي كامل الثقة في لاعبي غانا، في كل مشاركاتنا لا نبدأ بقوة ولكننا في النهاية نصل إلى مراحل متقدمة".



وأتم مدرب غانا: "الفريق الجيد يعتمد على الأداء الجماعي وليس لكثرة الأسماء الكبيرة فيه، أي مدرب يرغب في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة ولكن ماحدث أمام بنين كان سببا في هذه الوضعية الصعبة ولكن الآن علينا أن نتدارك ذلك غدًا، ونتوقع أن تكون مباراتنا مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي هي بداية الانطلاقة الحقيقية".

