رياضة

مدرب غانا: لا بديل عن الفوز أمام غينيا بيساو

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
غانا
غانا
أكد كواسي أبياه، مدرب منتخب غانا، أن لدى فريقه العديد من الخيارات لتعويض كثرة الإيقافات، مُشيرًا إلى أن التعادل أمام بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم هو السبب في عدم حسم التأهل للدور التالي حتى الآن، وقال أبياه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غينيا بيساو: "أسعى لبذل قصارى جهدي أمام غينيا بيساو من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة والصعود للدور الثاني، لا بديل عن الفوز بعد التعادل في أول جولتين، ولدينا العديد من الخيارات في التشكيل كبدائل للاعبين المصابين، أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات كثيرة".
وعن أزمته مع أسامواه جيان، وعدم مشاركته في المباريات علّق مدرب غانا قائلًا: "جيان لاعب كبير ونجم شهير ولكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته في المران". وفيما يخص كوادو أساموه، قال أبياه: "أساموه يشارك في أكثر من مركز في الملعب وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة أساموه بظهوره خلال المباراتين..
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نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
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غينيا بيساو‎

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
الكاميرون‎

ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.
منتخب غانا

أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .
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بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
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