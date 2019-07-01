مدرب موريتانيا: موقعة تونس ستكون للتاريخ

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

مدرب موريتانيا - كورنتين مارتينيز

أكد الفرنسي كورنتين مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الموريتاني، أنه يعرف المنتخب التونسي جيدًا، مُشيرًا إلى أنه أحد أقوى فرق القارة، وأوضح المدرب الفرنسي في تصريحاته إلى أن مواجهة موريتانيا أمام تونس ستكون صعبة للغاية، إلا أنهم يتمسكون بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور الثاني، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام تونس المقرر لها غدًا الأحد: "إن لم يكن لدينا سوى فرصة لاتزيد عن الـ5 % في التأهل، فسنلعب من أجلها على الفوز ودخول موريتانيا تاريخ كرة القدم الإفريقية".

وتابع مدرب موريتانيا: "بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا، على الورق الأمور محسومة لتونس ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت". وواصل كورنتين مارتينيز: "لاعبو فريقي غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل ثلاثة أيام لذلك نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولًا". وأردف مدرب

وتابع مدرب موريتانيا: "بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا، على الورق الأمور محسومة لتونس ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت".



وواصل كورنتين مارتينيز: "لاعبو فريقي غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل ثلاثة أيام لذلك نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولًا".



وأردف مدرب موريتانيا: "لدنيا لاعبون يشاركون في أوروبا ويملكون بعض العقلية الاحترافية، تعثرنا أمام مالي ونجحنا في تلافي أخطائنا أمام أنجولا ".



وأكمل كورنتين مارتينيز: "نحن سعداء بالمشاركة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، ولكننا لا نرغب في الخروج المبكر ونتمنى أن نكون قادرين على تسطير اسم كبير للكرة الموريتانية بتأهلنا للدور الثاني" .

