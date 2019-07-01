رياضة

مدرب موريتانيا: موقعة تونس ستكون للتاريخ

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
مدرب موريتانيا - كورنتين مارتينيز
مدرب موريتانيا - كورنتين مارتينيز
أكد الفرنسي كورنتين مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الموريتاني، أنه يعرف المنتخب التونسي جيدًا، مُشيرًا إلى أنه أحد أقوى فرق القارة، وأوضح المدرب الفرنسي في تصريحاته إلى أن مواجهة موريتانيا أمام تونس ستكون صعبة للغاية، إلا أنهم يتمسكون بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور الثاني، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام تونس المقرر لها غدًا الأحد: "إن لم يكن لدينا سوى فرصة لاتزيد عن الـ5 % في التأهل، فسنلعب من أجلها على الفوز ودخول موريتانيا تاريخ كرة القدم الإفريقية".
وتابع مدرب موريتانيا: "بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا، على الورق الأمور محسومة لتونس ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت". وواصل كورنتين مارتينيز: "لاعبو فريقي غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل ثلاثة أيام لذلك نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولًا". وأردف مدرب
اقرأ المزيد
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
محمد الشناوى (1)

نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-أنجولا‎ (3)

استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
أنجول- و-موريتانيا‎

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
مالي_موريتانيا (1)

موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org