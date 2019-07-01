عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

عزت أبو عوف

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.

عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، وبدأ التمثيل عام 1992، حيث ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها. يعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمه لفرقته الفور إم، ومن ثم أصبح مستقلا وتربطه