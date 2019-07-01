رياضة

الكاف يصف ما قامت به مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
سامسون دامو
سامسون دامو
أكد سامسون دامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أهمية شرح الأمور الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، للرأي العام، وقال دامو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي: «كنت أحد الأشخاص الذين اختاروا مصر لاستضافة البطولة.. منذ زيارتنا الأولى لمصر نظرنا للملاعب.. استاد القاهرة لم يحظى بمباراة منذ ثلاثة أعوام، وما استطاعت مصر أن تحرزه معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وأوضح دامو: «لم أر هذه السرعة والإنجاز في وقت قصير منذ فترة طويلة.. حجم المنشآت في مصر كان مفاجأة لي.. لدينا 24 فريقًا كل منهم لديه مكان مخصص للتدريب.. هناك 3 فرق طلبت أماكن إضافية للتدريب وتم توفير طلبهم.. فخورون كأفارقة بما يحدث». وتابع: «عدم التزام لجنة الحكام بتوقفات شرب المياه
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نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
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محمد فضل

محمد فضل يكشف كواليس منع مشجع جزائري من حضور الكان

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أنه تم منع مشجع جزائري من حضور مباريات البطولة الإفريقية، بعدما قام بتصرف غير لائق، في أثناء مباراة المنتخب الوطني، أمام أوغندا التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات بكان 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي: «الهدف من منع المشجع الجزائري مش عقوبة، هناك تعليمات مشددة لسلامة الجماهير.. إحنا عاوزين كل مشجع يحس إنه في بلده».
محمد-فضل

فضل يتحدث عن تنظيم النسخة الاستثنائية من كأس الأمم

تحدث محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن تنظيم النسخة الاستثنائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام للمرة الأولى في مصر بمشاركة 24 منتخبًا، وقال فضل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي، بحضور سامسون دامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): «كان لدينا عدة أفكار عندما طلبنا استضافة بطولة أمم إفريقيا.. السلطة منحتنا الكثير من الدعم وكانت لدينا رؤية عن تجهيز وتنظيم هذا اللقب.. عملنا كثيرًا لتوفير كل المتطلبات من ملاعب للمباريات وملاعب للتدريب».
عمرو-وردة

خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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أحمد شوبير يكشف سيناريوهات العفو عن عمرو وردة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيناريوهات عودة عمرو وردة، إلى صفوف المنتخب الوطني، مرة أخرى، بعد استبعاده صباح أمس الأربعاء لأسباب انضباطية، وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه من المنتظر أن يحسم مسئولو الجبلاية والجهاز الفني للفراعنة، مصير استمرار وردة مع المنتخب من عدمه، اليوم، وقال شوبير إن هناك عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة، لاعب أتروميتوس اليوناني، مع الفراعنة، أولها الإبقاء على تواجد وردة في المعسكر دون تدريب أو مشاركة في المباريات.
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