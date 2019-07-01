الكاف يصف ما قامت به مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

سامسون دامو

أكد سامسون دامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أهمية شرح الأمور الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، للرأي العام، وقال دامو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي: «كنت أحد الأشخاص الذين اختاروا مصر لاستضافة البطولة.. منذ زيارتنا الأولى لمصر نظرنا للملاعب.. استاد القاهرة لم يحظى بمباراة منذ ثلاثة أعوام، وما استطاعت مصر أن تحرزه معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأوضح دامو: «لم أر هذه السرعة والإنجاز في وقت قصير منذ فترة طويلة.. حجم المنشآت في مصر كان مفاجأة لي.. لدينا 24 فريقًا كل منهم لديه مكان مخصص للتدريب.. هناك 3 فرق طلبت أماكن إضافية للتدريب وتم توفير طلبهم.. فخورون كأفارقة بما يحدث». وتابع: «عدم التزام لجنة الحكام بتوقفات شرب المياه

وأوضح دامو: «لم أر هذه السرعة والإنجاز في وقت قصير منذ فترة طويلة.. حجم المنشآت في مصر كان مفاجأة لي.. لدينا 24 فريقًا كل منهم لديه مكان مخصص للتدريب.. هناك 3 فرق طلبت أماكن إضافية للتدريب وتم توفير طلبهم.. فخورون كأفارقة بما يحدث».



وتابع: «عدم التزام لجنة الحكام بتوقفات شرب المياه في المباريات مسألة تخص الحكام ولا علاقة لي بها لكن مسألة درجة الحرارة المرتفعة خلال المباريات معروفة لدى جميع الفرق، والحكم إذا رأى أن اللاعبين متعبون من حقه توقيف المباراة لشرب المياه.. ولكن لم نتلق شكاوى من اللاعبين أو الأطباء حول ذلك»



وأشار سامسون: «من الجيد تكريم نجوم الكرة الإفريقية الذين توفوا، بالوقوف دقيقة حداد قبل المباريات في أمم إفريقيا.. لكن دائمًا ما نركز على النجوم الذين يشاركون ويملكون تاريخًا في أمم إفريقيا».

