الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

إيناس عبدالدايم

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.

ولد الفنان عزت أبو عوف في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني حيث تعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وبجانب هواياته كان متفوقًا في دراسته بشكل كبير، والتحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده، ولكن ميله إلى الفن جعله عازف أورج في أشهر فرق الموسيقى الغربية فى مصر، وهي "البلاك