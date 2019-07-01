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الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
ولد الفنان عزت أبو عوف في القاهرة 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني حيث تعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وبجانب هواياته كان متفوقًا في دراسته بشكل كبير، والتحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده، ولكن ميله إلى الفن جعله عازف أورج في أشهر فرق الموسيقى الغربية فى مصر، وهي "البلاك
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عزت-ابو-عوف (2)

«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
-وادي-الدوم

«العين» تناقش «وادي الدوم» لعلاء فرغلي 22 يوليو

تشهد دار العين للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية «وادي الدوم» للكاتب علاء فرغلي، وذلك في مقر الدار بمنطقة وسط البلد، في السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو من الشهر المقبل، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، ويناقش الرواية الكاتب محمود عبدالشكور، والصحفي إيهاب الملاح. وتدور أحداث الرواية «وادي الدوم» عن واحة الدومة، وهي بقعة أرض في عمق الصحراء الغربية، توجد عند منتصف طريق القوافل بين واحات الداخلة والأراضي الليبية، تملؤها الصخور وكثبان الرمال، وتحيط بها أحراج النخيل والأكاسيا.
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عزت-ابو-عوف (2)

«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
ايناس-عبد -الدايم

عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
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