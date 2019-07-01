هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

خروج مظاهرات عارمة بالخرطوم في 30 يونيو.. وهتافات بمدنية الدولة.. والدم بالدم.. وسفير مصر الأسبق بالخرطوم لـ«التحرير»: التصعيد خطر على وحدة السودان

تحرير:باهر القاضى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟

الهتاف بمدنية الدولة ولم يكتف المحتجون بالهتاف بـ«مدنية الدولة» فحسب، بل ردد البعض منهم شعار "الدم قصاد الدم"، فى رسالة مباشرة للمجلس العسكرى بعد تكرار تجربة فض الاعتصام بالقوة، ذلك الفض الذى خلف وراءه عشرات القتلى والمصابين، وذلك خلال الأسابيع الماضية، مطالبين المجلس العسكري بضرورة تسليم

الهتاف بمدنية الدولة

ولم يكتف المحتجون بالهتاف بـ«مدنية الدولة» فحسب، بل ردد البعض منهم شعار "الدم قصاد الدم"، فى رسالة مباشرة للمجلس العسكرى بعد تكرار تجربة فض الاعتصام بالقوة، ذلك الفض الذى خلف وراءه عشرات القتلى والمصابين، وذلك خلال الأسابيع الماضية، مطالبين المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة المتورطين في واقعة فض الاعتصام.. اقرأ أيضا.. هل تهدد «مظاهرات الأحد» استقرار السودان؟



من جهته كشف وكيل وزارة الصحة السوداني سليمان عبد الجبار، عن وفاة 7 وإصابة 181 شخصا منهم 27 بطلق ناري وإصابات مختلفة في المظاهرات التي انطلقت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد. وفى المقابل انتشرت تشكيلات عسكرية مكونة من قوات الدعم السريع والشرطة والجيش والأمن في شوارع رئيسية في العاصمة، بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية.

تصعيد خطير

ولإيضاح تطورات الأوضاع فى السودان، قال السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة الأسبق بالخرطوم، إن لجوء قوى الحرية والتغيير إلى المظاهرات، وخروج الآلاف من السودانيين فى تظاهرات 30 يونيو، أمر خطير ويؤدى إلى مزيد من التصعيد وأحداث العنف بالخرطوم، مشددا على أن التصعيد ليس فى مصلحة أى طرف من أطراف المعادلة بالخرطوم، بل يعرض البلاد إلى مزيد من ويلات العنف.



وأضاف الشاذلى لـ«التحرير»، أنه وبالتأكيد منذ نشوب الأزمة والإطاحة بنظام البشير أبريل الماضى، وكل طرف سواء كان المجلس العسكرى أو قوى الحرية والتغيير يمارس كل أشكال الضغط على الطرف الآخر، فتارة يتبنى المجلس خطابا عدائيا متعصبا برفض العديد من المقترحات، وتارة أخرى يلجأ قوى الحرية والتغيير للرد على المجلس بخروج تظاهرات عدة، وبالتالى الخطاب المعتدل الذى يصب فى مصلحة السودان، مفقود بين أجندة الطرفين.

اللجوء للتصعيد.. خطأ وخطر

وتابع: من الخطأ أن يلجأ كل طرف إلى الضغط على الطرف الآخر، لكن يتعين على الجميع الجلوس معا على مائدة الحوار والتفاوض بالتفكير بشكل واضح وسريع في آليات مواجهة الأزمة، وكيفية الخروج الآمن للخرطوم من الأزمة بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، منوها بأنه حيال استمرار الأوضاع بالاحتجاجات سيعرض البلاد إلى مزيد من الانقسامات وأعمال العنف، الأمر الذى يترتب عليه فى النهاية مزيدا من القتلى والجرحى بين صفوف السودانيين.



وأشار الشاذلى إلى أن نجاح قوى الحرية والتغيير فى حشد الجماهير للخروج بمظاهرات واحتجاجات عارمة فى مختلف أرجاء السودان، لا يعني نجاحها فى الضغط على المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

المجلس العسكري والمظاهرات

وأعرب رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، عن أسف المجلس العسكري عما اعتبره انحراف التظاهرات عن مسارها، وتجاوز قوات الأمن في محاولة للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة.

وقد حمّل عمر في بيان رسمي، قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة، عن الخسائر في القوات النظامية والمواطنين.



وقال عمر إن قوى الحرية والتغيير أخلت بما اتفق عليه، وحرضت المتظاهرين على التوجه إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة، وهو ما دعا قوات الشرطة السودانية لتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.