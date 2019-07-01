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مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

يبدأ العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 أول يوليو الجاري، إذ تعد أكبر موازنة في تاريخ مصر بإجمالي مصروفات 1.6 تريليون جنيه، بينما تبلغ إيراداتها 1.1 تريليون
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أموال
أموال
تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونعرض في هذا التقرير أهم 10 أرقام عن الموازنة الجديدة 2019- 2020 وفقا لما يلي: المصروفات تشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019- 2020، أكبر زيادة لها في تاريخ مصر، حيث يبلغ حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه، في مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بزيادة تبلغ
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معاشات

ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
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WE تعلن رفع الحد الأقصى لسرعات الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1388 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صرف-معاشات

بزيادة 15 %.. بدء صرف معاشات شهر يوليو اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، الاثنين، الموافق 1 يوليو 2019، صرف معاشات شهر يوليو لحوالي 9.8 مليون مواطن. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، والبنوك تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة. كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية وذلك بالنسبة للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.
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وزارة-المالية

بعد موافقة الحكومة.. 7 مزايا لقانون الضرائب الموحد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
فلوس (3)

زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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