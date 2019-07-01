مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

يبدأ العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 أول يوليو الجاري، إذ تعد أكبر موازنة في تاريخ مصر بإجمالي مصروفات 1.6 تريليون جنيه، بينما تبلغ إيراداتها 1.1 تريليون
تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020.
وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونعرض في هذا التقرير أهم 10 أرقام عن الموازنة الجديدة 2019- 2020 وفقا لما يلي:
المصروفات
تشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019- 2020، أكبر زيادة لها في تاريخ مصر، حيث يبلغ حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه، في مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بزيادة تبلغ
ونعرض في هذا التقرير أهم 10 أرقام عن الموازنة الجديدة 2019- 2020 وفقا لما يلي:
المصروفات
تشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019- 2020، أكبر زيادة لها في تاريخ مصر، حيث يبلغ حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه، في مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بزيادة تبلغ نحو 171 مليار جنيه، وبالمقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي السابق له 2017- 2018، وذلك نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي؛ مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والدعم السلعي، وغيرهما.
الإيرادات
يبلغ حجم الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 1.157 تريليون جنيه، بينما قدرت استخدامات الموازنة الجديدة بنحو 1.197 تريليون جنيه.
فوائد الديون
يبلغ إجمالي بند فوائد الدين في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019- 2020 نحو 569 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق 2017- 2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري، لكنها أقل من العام الحالي الذي تبلغ فيه نحو 39%.
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الأجور
ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، في مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحيث يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو الجاري الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
الضرائب
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم إيرادات الضرائب المستهدفة من جهات سيادية نحو 182 مليار جنيه.
وتبلغ تقديرات الضريبة على القيمة المضافة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 364.148 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 320.148 مليار جنيه في موازنة العام الماضي 2018- 2019، بزيادة قدرها نحو 44 مليار جنيه.
دعم البترول
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%.
وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل.
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دعم الكهرباء
تبلغ تقديرات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 4 مليارات جنيه، في مقابل نحو 16 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بانخفاض بلغ نحو 12 مليار جنيه، وبنسبة 75%.
دعم السلع التموينية
يبلغ دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 89 مليار جنيه، في مقابل نحو 86.175 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بزيادة بلغت نحو 3.3%.
العلاج على نفقة الدولة
تبلغ تقديرات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 6.6 مليار جنيه، في مقابل نحو 5.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019.
الاستثمارات
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019- 2020 زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% على موازنة العام المالي الماضي 2018-2019.
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