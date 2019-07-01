مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

يبدأ العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020 أول يوليو الجاري، إذ تعد أكبر موازنة في تاريخ مصر بإجمالي مصروفات 1.6 تريليون جنيه، بينما تبلغ إيراداتها 1.1 تريليون

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أموال

تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونعرض في هذا التقرير أهم 10 أرقام عن الموازنة الجديدة 2019- 2020 وفقا لما يلي: المصروفات تشهد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019- 2020، أكبر زيادة لها في تاريخ مصر، حيث يبلغ حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه، في مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بزيادة تبلغ