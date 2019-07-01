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تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تشييع الجنازة
تشييع الجنازة
شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
حضر الجنازة رئيس المدينة ونائبه فقط، وسط غياب لكثير من المسئولين الشعبيين والتنفيذيين بالمحافظة. كان «العباسي» قد انتقد في تصريحات سابقة، عدم إطلاق اسمه على أي مدرسة أو شارع بقريته، قائلا إن كل ما كان يرجوه أن يعلم الجميع قيمة الجنود المصريين الذين استطاعوا أن يزيحوا العدو الإسرائيلي ويعيدوا
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كيف تطور الحكومة منظومة الري في ظل الفقر المائي؟

تعاني مصر فقرا مائيا، حيث ثبات حصة مصر المائية منذ سنوات عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تناقص نصيب الفرد من المياه عند 600 متر مكعب، وهذه الكمية تعني دخول مصر مرحلة الفقر المائي، إذ إن نصيب الفرد من المياه عالميا ألف متر مكعب. ولا تزال مصر تعتمد على طريقة الري التقليدية، وهى الري بالغمر في أغلب الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وتبحث الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة.
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اشتراطات المدارس الخاصة.. كابوس يؤرق أولياء الأمور

يحلم الآباء والأمهات دائما بمستقبل باهر لأبنائهم، وبمجرد أن يحدث الحمل يبدأ الزوجان فى وضع خطة تعليمية لطفلهما، بل وقد يستعدان ماديا منذ ولادة الطفل حتى يتمكنا من إلحاقه بالمدارس الخاصة، وتوفير حياة كريمة له، ولكن لم يخطر ببالهما يوما أن كل ما تم وضعه من خطط مستقبلية يتوقف على لقاء داخل غرفة مغلقة ما بين الطفل وإدارة المدرسة، ليستقبل الطفل مجموعة من الأسئلة الغريبة والتى بناء عليها تحدد إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقبل الطفل من عدمه، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مستمر حتى يقبل الطفل فى مدرسة ما وتنطبق عليه الاشتراطات المبالغ فيها.
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محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
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«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
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