تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تشييع الجنازة

شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.

حضر الجنازة رئيس المدينة ونائبه فقط، وسط غياب لكثير من المسئولين الشعبيين والتنفيذيين بالمحافظة. كان «العباسي» قد انتقد في تصريحات سابقة، عدم إطلاق اسمه على أي مدرسة أو شارع بقريته، قائلا إن كل ما كان يرجوه أن يعلم الجميع قيمة الجنود المصريين الذين استطاعوا أن يزيحوا العدو الإسرائيلي ويعيدوا