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شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
الفنانة شريهان
الفنانة شريهان
حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
وتابعت شريهان: «زوجته (فاطيما) هي سيدة من أنقى نساء العالم، كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، ابنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف، ابنتي وحبيبتي وصديقتي كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى امتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها، شقيقاته منى ومها ومرفت ومنال حبيباتي.. أسرتي وطفولتي وشبابي ونضجي وسعادتي
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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حضور ضعيف من أهل الفن في وداع عزت أبو عوف (صور)

أُقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد النبوي، ويسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وسوف يواري الثرى جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة المجاورين بمصر القديمة والتى تقع بمحيط مسجد السيدة نفيسة والتي أُقيمت بها صلاة الجنازة.
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النجوم ينعون عزت أبو عوف: وداعًا صاحب الذوق الرفيع

تصدّر هاشتاج الفنان عزت أبو عوف «تريند» محرك البحث جوجل، عقب إعلان خبر رحيله، إذ أخذ الجميع من الفنانين والجمهور يعربون عن أسفهم الشديد لفقدانه، فهو الأب والصديق الوفى والأرستقراطي ابن الأصول والبيه والشرير المخادع وغيرها من الأدوار التي لعبها خلال مسيرته الفنية، وكان الراحل بعيدا كل البعد عن الصراع داخل الوسط الفني، فقد كان محبا للجميع ويتعامل مع الفن كهاوٍ وليس طامعًا فى الأضواء والشهرة، وربما هذا سبب عاصفة الحب التى فجرها خبر وفاته، إذ أخذ الجميع ينعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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