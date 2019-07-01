شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

الفنانة شريهان

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».

وتابعت شريهان: «زوجته (فاطيما) هي سيدة من أنقى نساء العالم، كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، ابنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف، ابنتي وحبيبتي وصديقتي كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى امتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها، شقيقاته منى ومها ومرفت ومنال حبيباتي.. أسرتي وطفولتي وشبابي ونضجي وسعادتي