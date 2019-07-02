دراسة: وجود رابط بين عمليات التجميل وفلتر الصور

وسائل التواصل مثل إنستجرام واسناب شات لديها طابع فوري وسريع أي تستطيع الحصول على ما تريد في أسرع وقت، فإذا شاهدت ستوري إنستجرام ستشعر أنك مع الشخص في اللحظة الحالية

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

فلاتر الصور

لم ينته هوس السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو مرض انتشر في المجتمع سريعًا واحتضن عقول الشباب الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على الانخراط في العالم الواقعي، لذا يلجأون إلى الشاشات الصغيرة التي تمنحهم حياة سهلة التعامل، ولكن في كثير من الأوقات تسبب وسائل التواصل الإحباط لمستخدميها، فبعد ظهور تطبيقات الصور التي تعتمد على تقنية "الفيلتر" من أجل صور تتميز بجودة عالية، أصبح العديد من الأفراد يميلون إلى عمليات التجميل مثل البوتكس، نقلًا عن "dailymail".

وفقًا لدراسة جديدة فإن الشباب الذين يستخدمون تطبيقات مثل اسناب شات وتيندر، خاصة من يقومون باستخدام فلاتر اسناب شات التي تتغير كل يوم، فبعض التقنيات تعطيك بشرة خالية تمامًا من الحبوب، والبعض الآخر يضع لك ميك أب، هم أكثر الأشخاص تفكيرًا في القيام بعمليات التجميل المتعلقة بالوجه، فوجد الباحثون ارتفاعا