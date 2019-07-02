حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

دراسة: وجود رابط بين عمليات التجميل وفلتر الصور

وسائل التواصل مثل إنستجرام واسناب شات لديها طابع فوري وسريع أي تستطيع الحصول على ما تريد في أسرع وقت، فإذا شاهدت ستوري إنستجرام ستشعر أنك مع الشخص في اللحظة الحالية
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
فلاتر الصور
فلاتر الصور
لم ينته هوس السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو مرض انتشر في المجتمع سريعًا واحتضن عقول الشباب الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على الانخراط في العالم الواقعي، لذا يلجأون إلى الشاشات الصغيرة التي تمنحهم حياة سهلة التعامل، ولكن في كثير من الأوقات تسبب وسائل التواصل الإحباط لمستخدميها، فبعد ظهور تطبيقات الصور التي تعتمد على تقنية "الفيلتر" من أجل صور تتميز بجودة عالية، أصبح العديد من الأفراد يميلون إلى عمليات التجميل مثل البوتكس، نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لدراسة جديدة فإن الشباب الذين يستخدمون تطبيقات مثل اسناب شات وتيندر، خاصة من يقومون باستخدام فلاتر اسناب شات التي تتغير كل يوم، فبعض التقنيات تعطيك بشرة خالية تمامًا من الحبوب، والبعض الآخر يضع لك ميك أب، هم أكثر الأشخاص تفكيرًا في القيام بعمليات التجميل المتعلقة بالوجه، فوجد الباحثون ارتفاعا
اقرأ المزيد
وفاة حجاج

مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
مالايجب تخزينه في الحمام

البرنس والمانيكير.. لا تخزن هذه الأشياء بداخل الحمام

ما رأيك أن تدخل الحمام الآن وتنظر جيدا إلى ما تحتفظ بداخله؟.. في الغالب يوجد خزانة أدوية وبرنس الحمام معلقا في أحد الجوانب أو خلف الأبواب، ولا بد من وجود بعض الإكسسوارات المتناثرة على البانيو، وهنا توجد فرش الأسنان أعلى الحوض أو بجانب المرآة. عليك إعادة النظر في جميع الأشياء الموجودة بالحمام، والتفكير جيدا بالبكتيريا المتناثرة في كل مكان، والملوثات التي تطولها، والتي تنتقل إليك بالطبع، وإذا فكرت بالفعل على نحو إيجابي، عليك عدم تخزين بعض المقتنيات بداخل حمامك، لذا اعرفها وفقا لما ذكرها موقع Reader's Digest.
تنظيف-المنزل

لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف

تعاني ربة المنزل من القيام بالأمور المنزلية في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجعلها غير قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وشعورها الدائم بالإجهاد، إضافة إلى انتشار الكثير من الحشرات التي تنشط في الصيف وتحتاج إلى التنظيف الدائم للمنزل؛ لذلك تبذل الكثير من السيدات مجهودا كبيرا في تنظيف المنزل في الصيف ولكن دون تنظيم. في السطور التالية نساعدك في التعرف على عدد المرات التي يحتاجها منزلك للتنظيف في الصيف للحفاظ على نظافته وحماية أطفالك من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم النظافة، ونستعرض أيضًا بعض الحيل التي تسهل عليكِ عملية التنظيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org