دراسة: وجود رابط بين عمليات التجميل وفلتر الصور

وسائل التواصل مثل إنستجرام واسناب شات لديها طابع فوري وسريع أي تستطيع الحصول على ما تريد في أسرع وقت، فإذا شاهدت ستوري إنستجرام ستشعر أنك مع الشخص في اللحظة الحالية
لم ينته هوس السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو مرض انتشر في المجتمع سريعًا واحتضن عقول الشباب الذين يعانون من ضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على الانخراط في العالم الواقعي، لذا يلجأون إلى الشاشات الصغيرة التي تمنحهم حياة سهلة التعامل، ولكن في كثير من الأوقات تسبب وسائل التواصل الإحباط لمستخدميها، فبعد ظهور تطبيقات الصور التي تعتمد على تقنية "الفيلتر" من أجل صور تتميز بجودة عالية، أصبح العديد من الأفراد يميلون إلى عمليات التجميل مثل البوتكس، نقلًا عن "dailymail".
وفقًا لدراسة جديدة فإن الشباب الذين يستخدمون تطبيقات مثل اسناب شات وتيندر، خاصة من يقومون باستخدام فلاتر اسناب شات التي تتغير كل يوم، فبعض التقنيات تعطيك بشرة خالية تمامًا من الحبوب، والبعض الآخر يضع لك ميك أب، هم أكثر الأشخاص تفكيرًا في القيام بعمليات التجميل المتعلقة بالوجه، فوجد الباحثون ارتفاعا
وفقًا لدراسة جديدة فإن الشباب الذين يستخدمون تطبيقات مثل اسناب شات وتيندر، خاصة من يقومون باستخدام فلاتر اسناب شات التي تتغير كل يوم، فبعض التقنيات تعطيك بشرة خالية تمامًا من الحبوب، والبعض الآخر يضع لك ميك أب، هم أكثر الأشخاص تفكيرًا في القيام بعمليات التجميل المتعلقة بالوجه، فوجد الباحثون ارتفاعا حادا في من يقومون بعمل عمليات تجميل كل عام حول العالم، فوفقًا لبعض التقارير الحديثة، وجدت زيادة في عمليات البوتكس تصل إلى 28% في عمر العشرينيات بين عامي 2010 و2017.
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فقام باحثون في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بتوضيح أن هناك سببا ما يدفع العديد من الأشخاص للقيام باستخدام خاصية تعديل الصور؛ وذلك لأنهم يشعرون بعدم الثقة أو أن وجوههم ليست جميلة بشكل كاف، مقارنة بالآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال الخبراء إن البحث الجديد، الذي نشر في "JAMA Facial Plastic Surgery"، ينبغي الثناء عليه، من أجل توضيح كيف يمكن لشيء غير مؤذٍ على ما يبدو مثل الفلتر أن يؤدي إلى ضرر بالوجه.
وقال جراحون من جامعة جورج تاون مايكل رايلي وكيون إم بارسا وماثيو بيل: "من وجهة نظر المشاهد، رؤية صورة مثالية في الغالب ينتج عنها حدوث مقارنة، تؤدي في النهاية إلى زيادة بشكل عام في القلق والاكتئاب بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي"، وأضافوا قائلين: "جراحات تجميل الوجه تتمتع بمميزات فريدة من أجل مساعدة المرضى لتحسين الثقة بالنفس، إضافة إلى العناية بالصحة النفسية عندما يوجد قلق بشأن المظهر".
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وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لتجد رابطا بين استخدام الفلاتر وكونك مستمتعا بعمليات التجميل، ومن خلال التقرير الذي نشر في عام 2016 في "JAMA" وُجد ضعف كبير بالثقة في النفس بالنسبة لمن يقومون بعمليات التجميل في الوجه.
وفي العام الماضي نشرت دارسة أخرى حيث وجدت ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى الجراحين حاملين معهم صورا تم عمل تعديل لها من خلال الفلاتر، ويرغبون أن يصبحوا "صورة طبق الأصل منها"، فقد انتشرت هذه العمليات على السوشيال ميديا، حيث يقوم الجراحون ببث العمليات الجراحية مباشرة على Snapchat، لذا فهي أصبحت صناعة! من أجل الحصول على مزيد من الأموال.
ولرؤية ذلك على أرض الواقع حضرت DailyMail.com عملية جراحية حية لامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا تُدعى هيني، وقالت هيني إنها وجدت أحد الجراحين على اسناب شات يقوم بمثل هذه العمليات، وبمجرد مقابلته أصبحت مقتنعة، "فأشعر أنني في يد آمنة، فهو يفعل في الحقيقة مثلما يفعله في الفيديوهات التي نشرها على اسناب شات".
فوسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام واسناب شات لديها طابع فوري وسريع، أي تستطيع الحصول على ما تريد في أسرع وقت، فإذا شاهدت ستوري إنستجرام، ستشعر أنك مع الشخص في اللحظة الحالية، ولكنها ليست بهذه المثالية فأنت لا تستطيع نشر صور لك أو فيديو، دون القيام ببعض التعديلات لأجل إخفاء عيوب الوجه.