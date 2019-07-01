رياضة

مدرب تونس يتحدث عن الخروج المبكر وأزمة حراسة المرمى

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
تونس
تونس
أكد آلان جريس، مدرب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وقال جريس: "سعينا خلال الفترة الأخيرة لإزالة الضغوط على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنجولا وفقدان أربع نقاط، والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا، كما أن لاعبينا لديهم خبرة دولية اكتسبوها من الاحتراف في أوروبا وجاهزون لتفادي أي عقبات غدًا".
وأضاف المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن أتحدث عن تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغيير اثنين من الحراس في أول لقاءين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة" . وتابع مدرب تونس:
اقرأ المزيد
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
محمد الشناوى (1)

نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
بعثة-منتخب-أنجولا (1)

استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
منتخب-أنجولا‎ (3)

استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
أنجول- و-موريتانيا‎

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
الكاميرون‎

ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org