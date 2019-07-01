مدرب تونس يتحدث عن الخروج المبكر وأزمة حراسة المرمى

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

تونس

أكد آلان جريس، مدرب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وقال جريس: "سعينا خلال الفترة الأخيرة لإزالة الضغوط على اللاعبين الذين خاضوا مباراة مالي وأنجولا وفقدان أربع نقاط، والعمل على التجهيز النفسي لمباراة موريتانيا، كما أن لاعبينا لديهم خبرة دولية اكتسبوها من الاحتراف في أوروبا وجاهزون لتفادي أي عقبات غدًا".

وأضاف المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن أتحدث عن تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغيير اثنين من الحراس في أول لقاءين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة" . وتابع مدرب تونس:

وأضاف المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن أتحدث عن تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي، أما عن أزمة حراسة المرمى بالطبع هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بعد تغيير اثنين من الحراس في أول لقاءين، نسعى لتجهيز حراس المرمى بشكل جيد على المستوى النفسي والذهني لأن لديهم خبرة جيدة" .



وتابع مدرب تونس: "المباراة الأولى كنا بعيدين تمامًا عن مستوانا المعروف وتحسن الأداء بشكل كبير أمام مالي وتطور أداء اللاعبين وخلال مباراة الغد سيكون الأداء مع النتيجة في صالح تونس، وليس من المنطقي أن يشارك جميع لاعبي بعثة الفريق فهناك 11 لاعبا فقط ومعهم 3 تغييرات لهم الحق في المشاركة".

