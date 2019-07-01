بوبان يحلم بالتعاقد مع مودريتش في ميلان

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

لوكا مودريتش

بعد حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، يسعى الروسونيري لإعادة بناء الفريق من أجل محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل، ومن أجل ذلك، يبحث مدير النادي زفونيمير بوبان، للتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لقيادة مشروعه الطموح. ويرى بوبان أن مواطنه لوكا مودريتش، هو الاسم المثالي الذي من الممكن بناء فريق من حوله للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وذلك حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وسبق أن انهمرت دموع بوبان في أثناء تتويج مودريتش بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا، وذلك في أثناء خطاب مودريتش الذي قال فيه: "أحب أن أذكر هنا مثلي الأعلى، قائد المنتخب الكرواتي في مونديال 1998، ملهمي الأول بوبان". وأضاف مودريتش: "هذا المنتخب الكرواتي ألهمنا جميعًا، ونأمل في أن

وسبق أن انهمرت دموع بوبان في أثناء تتويج مودريتش بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا، وذلك في أثناء خطاب مودريتش الذي قال فيه: "أحب أن أذكر هنا مثلي الأعلى، قائد المنتخب الكرواتي في مونديال 1998، ملهمي الأول بوبان".



وأضاف مودريتش: "هذا المنتخب الكرواتي ألهمنا جميعًا، ونأمل في أن يمثل الجيل الحالي مصدرًا للإلهام للأجيال التالية، يمكن لنا جميعًا أن نصبح الأفضل بالعمل الجاد والإيمان والالتزام، وحينها ستتحقق كل الأحلام".



وحسب الصحيفة الإيطالية، فعلى الرغم من امتنان مودريتش لاهتمام بوبان، فإنه لا ينتوي الرحيل عن ريال مدريد، حيث يتعلق قلبه بجدران ملعب سانتياجو بيرنابيو.