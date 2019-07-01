رياضة

بوبان يحلم بالتعاقد مع مودريتش في ميلان

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
بعد حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، يسعى الروسونيري لإعادة بناء الفريق من أجل محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل، ومن أجل ذلك، يبحث مدير النادي زفونيمير بوبان، للتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لقيادة مشروعه الطموح. ويرى بوبان أن مواطنه لوكا مودريتش، هو الاسم المثالي الذي من الممكن بناء فريق من حوله للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وذلك حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.
وسبق أن انهمرت دموع بوبان في أثناء تتويج مودريتش بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا، وذلك في أثناء خطاب مودريتش الذي قال فيه: "أحب أن أذكر هنا مثلي الأعلى، قائد المنتخب الكرواتي في مونديال 1998، ملهمي الأول بوبان". وأضاف مودريتش: "هذا المنتخب الكرواتي ألهمنا جميعًا، ونأمل في أن
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رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

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ميلا- ساسولو‎

حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

قررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن الغريم إنتر، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
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ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.
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قصة الفتى النبيل الذي غير تاريخ رونالدو

لا يشبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الأرقام القياسية في كل موسم، فهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي توج بلقبها 5 مرات من قبل، وهو قائد البرتغال عند التتويج بلقبها الأول في تاريخها في 2016 والهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، ويملك مسيرة مظفرة بالألقاب والأرقام تضعه بدون شك بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، إلا أن تلك المسيرة لم تكن لتخرج للنور بدون ألبرت فانترو، الاسم الذي يدين له رونالدو ربما بالفضل الأكبر في كل ما وصل إليه.
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