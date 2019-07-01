نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

محمد الشناوي

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وفسرت المصادر ذلك لـ«التحرير» بأن الشناوي لم ينجح في التصدي لإحدى الكرات العرضية، بجانب كثرة سقوطه على الأرض، ما جعل اللجنة تقرر منح لقب رجل المباراة لأحمد المحمدي. قطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) كأول المجموعة، في بطولة