محافظ بورسعيد يتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل(صور)

تحرير:شيماء رشاد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

محافظ بور سعيد

انطلقت بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاثنين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حيث فتحت المراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة أبوابها اعتبارا من الثامنة صباحا لتسجيل المواطنين المستفيدين من القانون الجديد للتأمين الصحى، والذى سيحل بدلا من القانون السابق للخدمه الصحية الحكومية للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمصالح الحكومية المطبق بتعديلاته على مدار العقود الست المنقضية. وكثف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته على الوحدات والمراكز الصحية للاطمئنان على كافة الأوضاع الإدارية والطبية الخاصة باستقبال المواطنين.

وسجل محافظ بورسعيد شكر وامتنان مواطنى بورسعيد للرئيس السيسى على رعايته للمنظومة الجديدة والتى تعد نقلة نوعية تاريخية فى مجال الخدمة الصحية الحكومية المؤداة للمواطنين، وأشاد الغضبان بمجهودات وزارة الصحة والوزرات المختصة ومن بينها الإنتاج الحربى والمالية والتخطيط والاتصالات والإدارة المحلية والتى تعاونت