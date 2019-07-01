مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

فرجاني ساسي

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".

وواصل جريس: "المنتخب التونسي في حاجة إلى تطوير الشق الهجومي حتى يكون في إمكاننا الذهاب بعيدًا في الكان، لاخوف على دفاع الفريق وخط الوسط". وأردف: "المنتخب الموريتاني كان رائعا في مشوار التصفيات وأنا جاهز للتعامل معهم، وبالتأكيد سنأخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد، وأعلم تمامًا رغبة موريتانيا في تحقيق المفاجأة

وواصل جريس: "المنتخب التونسي في حاجة إلى تطوير الشق الهجومي حتى يكون في إمكاننا الذهاب بعيدًا في الكان، لاخوف على دفاع الفريق وخط الوسط".



وأردف: "المنتخب الموريتاني كان رائعا في مشوار التصفيات وأنا جاهز للتعامل معهم، وبالتأكيد سنأخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد، وأعلم تمامًا رغبة موريتانيا في تحقيق المفاجأة وعلينا أن نحسم الأمور مبكرًا" .



فيما شدد أسامة الحدادي نجم تونس وديجون الفرنسي عن أهمية الفوز غدا، قائلآ: "هناك تحسن بين لقاء أنجولا ومالي ولاعبو الفريق تحدثوا عقب لقاء مالي على ضرورة حسم الصعود للدور الثاني".



وأشاد بصلابة دفاع نسور قرطاج، مؤكدًا على وجود تطوير وتحسن على مستوى الشق الهجومي، كما أشاد الحدادي بتطور مستوى موريتانيا وقال إنه لعب أمام المرابطين خلال تصفيات المونديال مرتين ويعلم أنه فريق جماعي ويقدم كرة قدم حديثة.

