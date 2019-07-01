رياضة

مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
وواصل جريس: "المنتخب التونسي في حاجة إلى تطوير الشق الهجومي حتى يكون في إمكاننا الذهاب بعيدًا في الكان، لاخوف على دفاع الفريق وخط الوسط". وأردف: "المنتخب الموريتاني كان رائعا في مشوار التصفيات وأنا جاهز للتعامل معهم، وبالتأكيد سنأخذ كل الاحتياطات لمواجهة الغد، وأعلم تمامًا رغبة موريتانيا في تحقيق المفاجأة
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رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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بوبان يحلم بالتعاقد مع مودريتش في ميلان

بعد حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، يسعى الروسونيري لإعادة بناء الفريق من أجل محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل، ومن أجل ذلك، يبحث مدير النادي زفونيمير بوبان، للتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لقيادة مشروعه الطموح. ويرى بوبان أن مواطنه لوكا مودريتش، هو الاسم المثالي الذي من الممكن بناء فريق من حوله للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وذلك حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.
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«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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أحمد مرتضى يحضر مباراة تونس وأنجولا بقميص فرجاني

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على التواجد في استاد السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مرتديًا قميص فرجاني ساسي، في إطار دعمه لنجم نسور قرطاج خلال مهمته رفقة منتخب بلاده مساء اليوم، وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرًا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.
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