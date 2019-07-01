بعد الزيادة.. هل تقضي الكهرباء على أخطاء الفواتير؟

اليوم تبدأ وزارة الكهرباء في تطبيق الأسعار الجديدة.. الوزارة تطبق نظام «القراءات الموحد» لقراءة العدادات للقضاء على أخطاء الفواتير.. ومصدر: النظام لا يخلو من العقبات

تحرير:صابر العربي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

بداية من اليوم تبدأ وزارة الكهرباء في تطبيق الأسعار الجديدة للاستهلاك، وفقا لخطة معلنة مسبقا من قبَل الوزارة، لرفع الأسعار كل عام في شهر يوليو، بدايةً من عام 2014 الماضي، وصولا إلى عام 2022، وهو العام المحدد لرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل، وستُطبق الأسعار الجديدة على استهلاك شهر يوليو الجاري، على أن تحصل قيمة الفواتير مطلع شهر أغسطس المقبل، ويُقدَّر عدد المشتركين في المنازل مع "الكهرباء" بـ26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل مع وزارة الكهرباء.

ومع بدء تطبيق الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء، وأملًا في القضاء أو الحد من أخطاء الفواتير، فعّلت وزارة الكهرباء برنامج "القراءات الموحد" لقراءة العدادات، بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، ويهدف البرنامج لتسجيل الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع عداد الكهرباء منذ بداية قراءة العداد لحين الإبلاغ

ومع بدء تطبيق الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء، وأملًا في القضاء أو الحد من أخطاء الفواتير، فعّلت وزارة الكهرباء برنامج "القراءات الموحد" لقراءة العدادات، بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، ويهدف البرنامج لتسجيل الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع عداد الكهرباء منذ بداية قراءة العداد لحين الإبلاغ عن القراءة لغرفة قراءات العدادات داخل إدارات الكهرباء، حتى تصدر في نهاية المطاف فاتورة كهرباء للمشترك، خالية من أي أخطاء.

تغيير 32 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع

وحسب وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، تضم جميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ما بين 3981 قارئ كشاف، و7272 محصلا فقط، في حين أن الوزارة تحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للحد من العجز في القراءة والتحصيل، وكان هذا هو الدافع للتعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات، وعن عدم تعيين عدد من الشباب بدلا من اللجوء لشركة شعاع، أكد شاكر أن الوزارة تتبنى خطة تغيير 32 مليون عداد لعدادات مسبوقة الدفع "ذكية"، وهو عدد كل المشتركين حاليا، بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، ما يجعل تعيين عدد من الشباب لقراءة العدادات "غير مُجدٍ".

وبالعودة لبرنامج القراءات الموحد، قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الهدف من البرنامج القضاء على إشكالية الفواتير الجزافية، من خلال تسجيل القراءات بدقة عالية من جميع مصادرها المختلفة، للوصول إلى فاتورة سليمة وأكثر دقة حول استهلاك المواطنين للكهرباء.

التقاط القراءة لحظيا مع صورة العداد

يرتكز البرنامج على عدة نقاط، وفقا للمصدر، في مقدمتها تقليل الاعتماد على العنصر البشري، وذلك من خلال التقاط القراءة لحظيا مع صورة العداد، والتي تكشف عن الحالة الفعلية للعداد في حالات الأعطال والسرقات والقراءات الشاذة والصفحات الساقطة، وعدم التدخل في تعديل أو إدخال القراءات من قبل مسؤول غرفة استقبال القراءات بإدارة الكهرباء، كما يمنع التلاعب في إدخال القراءات من قبل الكشاف أيضًا. اقرأ أيضًا.. (الكهرباء: وقف العدادات الكودية للمبانى المخالفة)

"التحرير" تواصلت مع مصدر مسؤول بإحدى الإدارات التجارية التي بدأت بالفعل في تطبيق نظام القراءات الموحد، وقال إن التجربة في مجملها تعد جيدة، بينما لم تخلُ من العقبات، التي حددها المصدر في أمرين، أولهما أنه يتم تصوير العداد بـ"التابلت" الذي تسلمه قارئ الكشاف بالإدارة لأخذ قراءة العداد وتصويرها، ثم يرسلها في نفس التوقيت إلى غرفة تسلم القراءات بالإدارة التابع لها لتسجيلها في حينها، وكل الخطوات تتم من إرسال واستقبال الصور بخاصية الـGPS، بينما العقبة تكمن في عدم دقة الصور التي يلتقطها موظف الكهرباء من التابلت عند قراءة العداد.

تسجيل القراءات بنظام "الهاند هيلد"

وأضاف المصدر أن العقبة الثانية تمثلت في أن موظفي الإدارة بعد صعوبة التعامل مع التابلت، يتدربون حاليا على تسجيل القراءات بنظام "الهاند هيلد"، وهو نظام خاص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فقط دون غيرها من شركات التوزيع، وهو نظام تسجيل للقراءات بشكل يدوي، ومشكلة نظام الهاند هيلد أنه مبرمج على مناطق شركة شمال فقط، ما يتطلب إعادة ضبطه من قبل الموظف في كل يوم عمل، بخلاف أنه يدوي ويلغي الهدف الأساسي من تطبيق برنامج القراءات الموحد.

وأفاد المصدر أنهم بصدد رفع مذكرة لرئيس مجلس إدارة شركة التوزيع التابعة لها إدارته، لرفعها لرئيس الشركة القابضة، المهندس جابر الدسوقي، ووزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لإيجاد حل سريع للمشكلات. اقرأ أيضًا.. (منذ 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن 15 قرية بأسوان)

أسعار الكهرباء بداية من يوليو الجاري

وجاءت الزيادات الخاصة بالشرائح الخاصة بالقطاع المنزلي، والمقرر تطبيقها على الكهرباء حسب الاستهلاك بداية من اليوم، كما أعلن عنها وزير الكهرباء مايو الماضي، كالتالي:



- 50 كيلووات ساعة شهريا، الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها بزيادة قدرها 4 جنيهات.



- 100 كيلووات ساعة شهريا، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها.



- 200 كيلووات شهريا، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها.



- 300 كيلووات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها.



- 400 كيلووات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها.



- 500 كيلووات ساعة، قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها.



- 600 كيلووات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها.



- 650 كيلووات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا من 462 جنيها ونصف الجنيه.



- 750 كيلووات، قيمة ما يتحمله المواطن 688 جنيها بدلا من 607 جنيهات ونصف الجنيه.



- 1000 كيلووات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها.



