نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

جنازة عزت أبو عوف

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.

وقال الفنان محمد مرزبان عقب انتهاء مراسم الجنازة، لـ"التحرير": "نودع اليوم فنانا جميلا، قيمة وقامة، كان إنسانا بمعنى الكلمة، عملت معه كثيرا، ولم يتكلم عن أحد بكلمة سيئة، ندعو الله أن يثبته عند السؤال". وحول إطلاق شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف منذ عدة شهور، طالب بتحري الدقة، موضحًا أن الشائعات تطول الجميع،