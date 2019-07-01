رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".

وأضاف تيباس: "دائمًا نرغب في جلب أفضل اللاعبين في العالم للدوري الإسباني، ولكن في حالة نيمار، أرى أن سلوكه ليس جيدًا للمسابقة". وتابع تيباس: "عملنا بقوة في الدوري الإسباني للحفاظ على قيم محددة، ولا نرغب في تغيير تلك الصورة". وتطرق تيباس للحديث عن قلقه بشأن قدرة برشلونة على الحفاظ على قواعد اللعب المالي

وأضاف تيباس: "دائمًا نرغب في جلب أفضل اللاعبين في العالم للدوري الإسباني، ولكن في حالة نيمار، أرى أن سلوكه ليس جيدًا للمسابقة".



وتابع تيباس: "عملنا بقوة في الدوري الإسباني للحفاظ على قيم محددة، ولا نرغب في تغيير تلك الصورة".



وتطرق تيباس للحديث عن قلقه بشأن قدرة برشلونة على الحفاظ على قواعد اللعب المالي النظيف وعدم خرقها، في حال قرر العملاق الكتالوني التعاقد مع نيمار.



وفي هذا الشأن قال تيباس: "من الصعب للغاية إتمام تلك الصفقة إلى جانب الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في نفس الوقت، فسيجبر برشلونة حينها على بيع لاعب آخر، وسيتعلق الأمر بثمن الصفقة حينها".