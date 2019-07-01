رياضة

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
نيمار
نيمار
اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
وأضاف تيباس: "دائمًا نرغب في جلب أفضل اللاعبين في العالم للدوري الإسباني، ولكن في حالة نيمار، أرى أن سلوكه ليس جيدًا للمسابقة". وتابع تيباس: "عملنا بقوة في الدوري الإسباني للحفاظ على قيم محددة، ولا نرغب في تغيير تلك الصورة". وتطرق تيباس للحديث عن قلقه بشأن قدرة برشلونة على الحفاظ على قواعد اللعب المالي
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فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
لوكا-مودريتش

بوبان يحلم بالتعاقد مع مودريتش في ميلان

بعد حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، يسعى الروسونيري لإعادة بناء الفريق من أجل محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل، ومن أجل ذلك، يبحث مدير النادي زفونيمير بوبان، للتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لقيادة مشروعه الطموح. ويرى بوبان أن مواطنه لوكا مودريتش، هو الاسم المثالي الذي من الممكن بناء فريق من حوله للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وذلك حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.
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نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
نيمار

وكيل أعمال نيمار يحدد وجهة اللاعب المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء عن رغبة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى بعدما غادر الليجا قاصدًا الدوري الفرنسي، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار دا سيلفا الذي نصح نيمار بالتوقيع لباريس سان جيرمان بدأ خطواته من أجل عودة نيمار إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي يصر على بقاء اللاعب في صفوف الفريق إلا أن وكيل نيمار بدأ تحركاته من أجل رحيل نيمار عن صفوف البي إس جي.
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