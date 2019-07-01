«عزام وجعبل»| أدوار صنعت نجومية عزت أبو عوف بالسينما

«عزام» واحد من أبرز الأدوار التي لعبها الفنان عزت أبو عوف في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، ورغم أنها شخصية شريرة، إلا أنها كانت مصدر بهجة للجمهور

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

عزت أبو عوف وأحمد مكي من فيلم لا تراجع ولا استسلام

«الأب المستهتر، رجل الأعمال الفاسد، تاجر المخدرات، المسؤول الجاد فى عمله» وغيرها من الأدوار التي جسدها الراحل عزت أبو عوف على الشاشة الذهبية، وأغلبها كان يقع فى دائرة الشر، ورغم ذلك أحبها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب، ربما لنجاح الفنان فى خلق حالة من التواصل مع المشاهدين، بكسب تعاطفهم وودهم مع الشخصيات التي لعبها رغم شرها، وهناك الكثير من الأدوار التي لا يمكن أن ننساها له بالسينما، بجانب أدواره الدرامية التي ستبقى خالدة فى ذاكرة الدراما المصرية، خاصة مع مشاركته فى أهم الروائع مع أهم وأبرز المخرجين والكُتاب.

وإليكم قائمة بأحب الأدوار التي لعبها عزت أبو عوف فى السينما، وتعلق بها المشاهدون: 1- آيس كريم فى جليم.. أدهم كان فيلم «آيس كريم في جليم» الباب الذي دخل منه عزت أبو عوف فى التمثيل على يد المخرج خيري بشارة والسيناريست مدحت العدل، وجسد دور (أدهم) ذلك الرجل الثري الذي طمع فى (بدرية) -تجسدها