«عزام وجعبل»| أدوار صنعت نجومية عزت أبو عوف بالسينما

«عزام» واحد من أبرز الأدوار التي لعبها الفنان عزت أبو عوف في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، ورغم أنها شخصية شريرة، إلا أنها كانت مصدر بهجة للجمهور
«الأب المستهتر، رجل الأعمال الفاسد، تاجر المخدرات، المسؤول الجاد فى عمله» وغيرها من الأدوار التي جسدها الراحل عزت أبو عوف على الشاشة الذهبية، وأغلبها كان يقع فى دائرة الشر، ورغم ذلك أحبها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب، ربما لنجاح الفنان فى خلق حالة من التواصل مع المشاهدين، بكسب تعاطفهم وودهم مع الشخصيات التي لعبها رغم شرها، وهناك الكثير من الأدوار التي لا يمكن أن ننساها له بالسينما، بجانب أدواره الدرامية التي ستبقى خالدة فى ذاكرة الدراما المصرية، خاصة مع مشاركته فى أهم الروائع مع أهم وأبرز المخرجين والكُتاب.
وإليكم قائمة بأحب الأدوار التي لعبها عزت أبو عوف فى السينما، وتعلق بها المشاهدون:
1- آيس كريم فى جليم.. أدهم
كان فيلم «آيس كريم في جليم» الباب الذي دخل منه عزت أبو عوف فى التمثيل على يد المخرج خيري بشارة والسيناريست مدحت العدل، وجسد دور (أدهم) ذلك الرجل الثري الذي طمع فى (بدرية) -تجسدها
وإليكم قائمة بأحب الأدوار التي لعبها عزت أبو عوف فى السينما، وتعلق بها المشاهدون:
1- آيس كريم فى جليم.. أدهم
كان فيلم «آيس كريم في جليم» الباب الذي دخل منه عزت أبو عوف فى التمثيل على يد المخرج خيري بشارة والسيناريست مدحت العدل، وجسد دور (أدهم) ذلك الرجل الثري الذي طمع فى (بدرية) -تجسدها سيمون- حبيبة (سيف) -الهضبة عمرو دياب- وخطفها منه، لتنزلق معه فى طريق الرذيلة، تاركة خلفها حبيبها الذي يحاول إثبات موهبته فى الغناء.
2- امرأة هزت عرش مصر.. بولي
بينما قدم هنا دور (بولي) خادم الملك فاروق، الذى لعب دوره الفنان فاروق الفيشاوي، وحقق هذا الفيلم الذى كتبه بشير الديك وأخرجه نادر جلال، وقامت ببطولته نادية الجندي، نجاحا كبيرا، وإيرادات مرتفعة، ونال عزت أبو عوف عنه شعبية كبيرة.
3- عبود على الحدود.. تومي
خلال فيلم «عبود على الحدود» جسد دور الإسرائيلي (تومي) رجل الأعمال الذى يقوم بزراعة البانجو على الحدود المصرية، ويحاول تجنيد الشباب المصريين، من أجل تهريب المخدرات وإفساد الشباب المصريين. الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج شريف عرفة وبطولة علاء ولى الدين.
4- الرجل الأبيض المتوسط.. أدهم
بينما لعب في فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» دور رجل الأعمال (أدهم) الذى يتعرض لعملية نصب من قبل سكرتيرته ومحاميه، ويخسر أمواله وشركته، وبالصدفة يلتقى مع (زغلول) -الفنان أحمد آدم- الذى يحاول السطو عليه من أجل المال، ولكنهما يتعرضان لمغامرات غير متوقعة تنتهي بتحولهما إلى صديقين.
5- عودة الندلة
(جعبل أو هانى أبو العزم) هما الشخصيتان اللتان لعبهما عزت أبو عوف فى فيلم «عودة الندلة» أمام الفنانة عبلة كامل، "حرامي" يستغل دخول زوجته السجن، ويأخذ هو الأموال المسروقة وابنهما ويغير اسمه ويتزوج وتفاجأ هى بعد خروجها من السجن بأنه تزوج عليها وأصبح من أشهر رجال الأعمال فى مصر.
6- واحد من الناس
من أبرز الأدوار التي لعبها عزت أبو عوف (كمال أبو العزم) رجل الأعمال فى فيلم «واحد من الناس» الشر المطلق، الذى ينجح فى تهريب ابنه من حبل المشنقة، بنفوذه، ويهدد عامل الأمن (محمود) -الفنان كريم عبد العزيز- بقتل زوجته فى حالة الإدلاء بشهادته أمام النيابة وتوريط ابنه، وبالفعل يقتل زوجته فى مشهد يتجرد فيه من الرحمة، وينتهى الفيلم بانتقام (محمود) منه، ليموت على أثر حادث سيارة.
7- رمضان مبروك أبو العلمين حمودة
وفى فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» جسد شخصية وزير التربية والتعليم، الذى يضطر إلى معاقبة ابنه ويرسله إلى بلده الريفي ليكمل الثانوية العامة، وهناك تحدث العديد من المفارقات الكوميدية. ونجح فى أن يلعب دور المسؤول الحريص على مصلحة الطلاب، والذى يجتهد من أجل تخريج جيل واعٍ من الشباب، والبداية كانت مع ابنه. الفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان وبطولة محمد هنيدي.
8- حسن ومرقص
(اللواء مختار سالم) الذي تقع على عاتقه مهمة حل الفتنة الطائفية، ويلجأ إليه كل من (بولس) -الفنان عادل إمام- و(محمود) -الفنان عمر الشريف- ليتدخل لحمايتهما، وكان دوره مصدرا للكوميديا في الفيلم الذي كتبه يوسف معاطي وأخرجه رامي إمام.
9- عمر وسلمى
بينما قدم هنا صورة للأب المستهتر (رشدي) الذي تولى تربية ابنه الوحيد (عمر) منذ الصغر، ولكنه لم يكن قدوة جيدة لابنه، وشكل خلال فيلم «عمر وسلمى» ثنائيا ناجحا مع الفنان تامر حسنى على مدار الأجزاء الثلاثة.
10- لا تراجع ولا استسلام
وأخيرًا، دوره فى فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، فهو (عزام) رئيس عصابة تهريب المخدرات الذى يحاول الأمن المصري الإيقاع به، وينجح بالفعل فى ذلك مستغلا علاقته بذراعه اليمنى (أدهم)، الذى يجسده أحمد مكي، ويتم القبض عليه فى نهاية الأحداث.
وغيرها من الأدوار التي لعبها الراحل عزت أبو عوف وستخلد وجوده على الشاشة.