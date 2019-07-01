الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

عقار منهار- أرشيفية

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة، اليوم الإثنين، يفيد انهيار عقار بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان الأمل، وتبين من الفحص الأولي أن الانهيار نتجت عنه إصابة "أنصاف حسين أحمد" 65 سنة، و"عمرو فؤاد بدري"، 33 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام، كما توفي "رامي