البنك الدولي: مصر حققت نجاحات يحتذى بها في إفريقيا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

البنك الدولي

قال شريف حمدي ممثل البنك الدولي، إن مصر حققت نجاحات يحتذى بها في دول إفريقيا، مؤكدا أن حجم الإنجاز بالدولة المصرية أكبر بكثير مما يعلمه المواطن. وأضاف حمدي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم، الاثنين، إن البنك الدولي يتشرف بمشاركة هذه المنظومة، مؤكدا أن البنك يدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، مثل مكافحة فيرس سي ومنظومة تكافل وكرامة، والتي توجه ناحية بناء الإنسان المصري.

وبدأ اليوم التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل للاشتراك فى المنظومة الجديدة التى شهدتها بورسعيد كأول محافظة تطبق فيها المنظومة. وانطلقت منظومة التأمين الصحي الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)