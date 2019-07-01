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الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
وانطلق، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية. وتنطلق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد،
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
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تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.
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أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.
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محافظ بورسعيد يتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل(صور)

انطلقت بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاثنين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حيث فتحت المراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة أبوابها اعتبارا من الثامنة صباحا لتسجيل المواطنين المستفيدين من القانون الجديد للتأمين الصحى، والذى سيحل بدلا من القانون السابق للخدمه الصحية الحكومية للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمصالح الحكومية المطبق بتعديلاته على مدار العقود الست المنقضية. وكثف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته على الوحدات والمراكز الصحية للاطمئنان على كافة الأوضاع الإدارية والطبية الخاصة باستقبال المواطنين.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
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نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
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وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
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