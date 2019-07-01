الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.

وانطلق، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية. وتنطلق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد،

وانطلق، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير القومية المصرية.



وتنطلق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال، وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة، والمبرة، علاوة على 20 وحدة صحية كمرحلة أولى، على أن تنضم 12 وحدة للمنظومة فى المرحلة الثانية.







