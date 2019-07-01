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أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

"فهمي": فوجئنا بإشادة الرئيس السيسي للحملة ونتمنى أن يكون سلوكا عاما للمصريين وليس قاصرا على الأمم الأفريقية.. وخطيبته: لم أتوقع نجاح الحملة واهتمام وسائل الإعلام بها
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
أحمد فهمي وخطيبته سالي
أحمد فهمي وخطيبته سالي
لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.
في البداية يقول أحمد فهمي عضو حملة » شجع نظف «إنه فوجئ بمدى الاهتمام الكبير بحملة تنظيف مدرجات الاستادات عقب انتهاء المباريات، قائلا »لم أكن أتوقع كل ذلك الاهتمام على الإطلاق على الحملة التي شاركت فيها أنا وخطيبتي وعدد من الأشخاص بالاستاد«، موضحا أن فكرة الحملة بدأت حينما كان
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
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السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
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السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
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السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
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الطيران تنهي استعداداتها لاستضافة كأس الأمم

من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كل الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، التى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، وعقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
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