أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

"فهمي": فوجئنا بإشادة الرئيس السيسي للحملة ونتمنى أن يكون سلوكا عاما للمصريين وليس قاصرا على الأمم الأفريقية.. وخطيبته: لم أتوقع نجاح الحملة واهتمام وسائل الإعلام بها

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.

في البداية يقول أحمد فهمي عضو حملة » شجع نظف «إنه فوجئ بمدى الاهتمام الكبير بحملة تنظيف مدرجات الاستادات عقب انتهاء المباريات، قائلا »لم أكن أتوقع كل ذلك الاهتمام على الإطلاق على الحملة التي شاركت فيها أنا وخطيبتي وعدد من الأشخاص بالاستاد«، موضحا أن فكرة الحملة بدأت حينما كان

في البداية يقول أحمد فهمي عضو حملة » شجع نظف «إنه فوجئ بمدى الاهتمام الكبير بحملة تنظيف مدرجات الاستادات عقب انتهاء المباريات، قائلا »لم أكن أتوقع كل ذلك الاهتمام على الإطلاق على الحملة التي شاركت فيها أنا وخطيبتي وعدد من الأشخاص بالاستاد«، موضحا أن فكرة الحملة بدأت حينما كان يشاهد مباراة لمنتخب اليابان في مونديال كأس العالم في روسيا، وكان الجمهور الياباني آنذاك يقوم بتنظيف المدرجات وكذلك اللاعبون في غرف خلع الملابس وهو ما شجعني على الفكرة لتطبيقها في بلدي وبشكل حضاري - حسب تعبيره.

وتابع عضو حملة »شجع نضف «أنه عقب انتهاء الحفل الأسطوري لمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، طلب من خطيبته سالي التي حضرت برفقته المباراة أن تساعده في تنظيف الاستاد، وهو ما شجع الآخرين على مساعدتنا في القيام بنفس المهام، وكان هدفنا وقتها أن نعطى نموذجا إيجابيا وحضاريا عن شكل الدولة، وهو ماحدث بالفعل، حيث فوجئنا بردود أفعال كبيرة لم نكن نتوقعها على الإطلاق، وبدأت جماهير الفرق الأفريقية المشاركة في المساهمة في تطبيق تلك الفكرة.

وأردف »فهمي« أنه لم يرغب في ضياع مجهود المنظمين بعد هذا الافتتاح المشرف، معقبًا: «حاولنا نقلد جمهور منتخب اليابان في كأس العالم روسيا 2018، لما كان بينضف الاستاد بعد كل مباراة، عشان نسيب صورة كويسة ومنضيعش مجود التنظيم والاحتفال».

وتابع عضو الحملة، أننا فوجئنا بالتقاط الصور إلينا أثناء حملة التنظيف للمدرجات وانتشرت بصورة كبيرة وتداولها الجميع على السوشيال ميديا وهو ما شجعنا على الاستمرار في الحملة بسبب ردود الأفعال الإيجابية، مؤكدا أننا نسعى لأن يكون ذلك هو سلوك المواطنين في كل شيء وليس قاصرا على شيء محدد.

وحول إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحملة، قائلا» تفاجأت بإشادة الرئيس ومكنتش متوقع على الإطلاق رد الفعل.. وسعيد للغاية إن أكبر رأس في الدولة أشاد بالحملة التي أطلقتها.. وبداخلي مشاعر عديدة من الفخر والاعتزاز بما حدث".

وردا على تساؤل »التحرير« بشأن تبني وزارة الشباب والرياضة الحملة، يقول «لا أحبذ التعامل مع الأمر باعتباره حملة وتنتهي أو مجرد ظاهرة عابرة.. ولكن أتمنى أن يكون سلوكا عاما نسلكه في كل الأحداث وأن نحافظ على بلدنا وصورتها الحضارية».

بينما قالت سالي ممدوح، خطيبة »فهمي»وأحد المشاركين في تنظيف الاستاد عقب المباراة الافتتاحية، إنها أقدمت على هذه الخطوة بتشجيع من خطيبها، أثناء انتظار الطريق للخروج من الاستاد عقب المباراة، مستطردة «قالي تعالي نجمع الزجاجات وعبوات العصير والحاجات اللي ينفع تتجمع بالإيد لحد ما الدنيا تفضى ونقدر نخرج بدل ما إحنا واقفين، وانضم لنا 3 آخرون لما لقونا بنعمل كده».

وأضافت سالي «لم أتوقع نجاح الحملة واهتمام وسائل الإعلام، وإشادة الرئيس السيسي بها وأتمنى ألا يقتصر ذلك على بطولة كأس الأمم الإفريقية فقط ويكون سلوكا عاما يسلكه الجميع في مصر».

وقالت خطيبته، سالي ممدوح، والتي ظهرت معه في الفيديو، إنها لم تكن متوقعة تصوير ما حدث وأن ينتشر، لافتة إلى أن "بوست الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مفاجأة.