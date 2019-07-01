معركة تكسير عظام بين شعبان ومينا وخيري فى"الأطباء"

جمال شعبان «دكتور الغلابة» يتسلح بالشعبية العارمة.. والمرأة الحديدية: دعم تيار الاستقلال واليسار ومعارضة الدولة أهم أسحلتها... وخيري: قاهر الإخوان و"راهب القصر العيني"

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

معركة حامية، تنتظرها انتخابات نقابة الأطباء المقبلة، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء أمس، غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، بعدما شهدت الساعات القليلة الأخيرة قبل غلق باب الترشح تقدم أطباء لهم باع طويل فى العمل الصحي فى مصر بأوراق ترشحهم على مقعد النقيب العام على رأسهم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الحالي، منى مينا وكيل نقابة الأطباء والدكتور صلاح سلام.

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة بين هذا الرباعي على مقعد النقيب العام؛ لأن كل واحد من هؤلاء يحظى بشعبية كبيرة يرتكز عليها ويعول عليها كثيرًا. نقابة الأطباء على مدار تاريخها تحظى بعدد كبير من التكتلات، وفى السنوات الأخيرة كان التكتل المهيمن على انتخابات نقابة الأطباء تكتل «تيار الاستقلال» الذى

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة بين هذا الرباعي على مقعد النقيب العام؛ لأن كل واحد من هؤلاء يحظى بشعبية كبيرة يرتكز عليها ويعول عليها كثيرًا.

نقابة الأطباء على مدار تاريخها تحظى بعدد كبير من التكتلات، وفى السنوات الأخيرة كان التكتل المهيمن على انتخابات نقابة الأطباء تكتل «تيار الاستقلال» الذى استطاع أن يُزيح تكتل قائمة «أطباء من أجل مصر» التى تحسب على جماعة الإخوان، بالإضافة إلى وجود تيار الاستقلال، وهو تيار قوى لا يستهان به داخل النقابة، بقيادة الدكتور أسامة عبدالحي، نتيجة الخلافات السابقة بينه وبين المجلس الحالي وهو ما دفعه إلى التقدم باستقالته العام الماضي.



بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر حتى اليوم 16 مرشحًا، بينما بلغ إجمالي المرشحين على جميع المقاعد فوق السن وتحت السن والنقابات الفرعية 98 مرشحًا، وما إن قاربت اللجنة على غلق باب الترشح حتى بدأت حرب التصريحات بين المرشحين الذين انقسموا إلى فئتين، واحدة تدعو لضرورة التجديد وضخ دماء جديدة بالنقابة، وأخرى تدعم تيار الاستقلال.

«دكتور الغلابة»

كل مرشح على منصب النقيب، يستند لأرضية عريضة في خوضه السباق الانتخابي، غير أن من أهم الأسماء المرشحة هو الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، الذى يخوض الانتخابات معولا فى المقام الأول على الشعبية الجارفة التى يمتلكها جراء العمل كعميد لمعهد القلب، الذى استطاع خلال رئاسته له أن يحظى باحترام وحب جميع الأطباء والمرضى وهو الأمر الذى ظهر جليا من خلال مظاهرات الدعم التى تلقاها عقب إقالته من منصبه كعميد لمعهد القلب حتى إن المرضى أطلقوا عليه لقب دكتور «الغلابة».



الدكتور جمال شعبان وإن كان لا يحظى بدعم تيار محدد داخل النقابة وترشحه جاء بشكل فردي إلا أن مهنية شعبان لا يختلف عليها أى طبيب داخل الجمعية العمومية، نتيجة تمتعه بقدر كبير من النزاهة والتفاني فى عمله، وهو الأمر الذى يرجح كفته فى انتخابات النقابة.



شعبان أكد على أن ترشحه جاء سعيا للارتقاء بالمهنة ولدعم شباب الأطباء وتكريم الكبار، واسترداد النقابة بعيدا عن أي تيارات سياسية، بالإضافة إلى تبنيه نظرية مهمة تتمثل في ضرورة التقارب بين النقابة والجهات التنفيذية من أجل الحفاظ على حقوق الأطباء.

المرأة الحديدة

من الأسماء المهمة فى انتخابات نقابة الأطباء والتى تأتى فى المرتبة الثانية خلف الدكتور جمال شعبان من حيث الشعبية التى تحظى بها الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، وهى التى يطلق عليها «المرأة الحديدة»، والتى تحظى بدعم كبير من قبل تيار الاستقلال وتيار المعارضة داخل النقابة نتيجة المواقف السابقة التى تتبناها مينا تجاه الدولة ورفضها التام لحالات الاعتداء على الأطباء وسعيها الدائم إلى تحسين أوضاع الأطباء وسن قوانين جديدة تضمن توفير الحماية للأطباء؛ وهو ما أكسبها احترام جميع الأطباء.

على الرغم من الشعبية الكبيرة التى تحظى بها مينا، إلا أن عددا من الأطباء لا يرغبون في دعمها، لما اعتبروه أنها صدامية ودائما ما تلجأ للتصعيد، كما أنها لا تجيد فن التفاوض والحصول على المكتسبات، في حين أن دور النقابة الأساسي هو تقديم الخدمات للأعضاء.

فى الوقت الذى تمتلك مينا العديد من المميزات إلا أن تصريحاتها التى أدلت بها عقب الترشح بأنها لا تمتلك عصا سحرية لحل مشاكل النقابة، جعل أسهمها لدى بعض الأطباء تتراجع، بالإضافة إلى احتمالية تنازلها للدكتور حسين خيري عن مقعد النقيب.

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راهب قصر العيني

الدور الذى لعبه حسين خيري أو «راهب قصر العيني» كما يطلق عيه الأطباء فى الفترة الماضية طوال ترأسه منصب نقيب الأطباء، جعل منه مرشحا قويا على مقعد النقيب فى المرحلة المقبلة خاصة أن النقابة استطاعت خلال فترته أن تحقق مكاسب مقبولة لدى بعض الأطباء، بالإضافة إلى دخولها فى العديد من الصراعات مع وزارة الصحة ومجلس النواب من أجل حماية الأطباء، مثل المطالبة بزيادة بدل العدوى وقانون المسئولية الطبية ومعاش الأطباء، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذى يتلقاه من تيار الاستقلال الذى حسم أغلبية المقاعد فى الفترة الماضية.



ويعول خيري كثيرًا فى خوض معركته الانتخابية الثانية على الخدمات التى تقدمها النقابة كإنشاء لجنة «حقوق المرضى»، للتواصل مع المرضى لمعرفة ملاحظاتهم واحتياجاتهم وشكاواهم، وإنشاء دار«الرواد» للأطباء كبار السن الذين لا يوجد من يرعاهم، ومواصلة الضغط على مجلس النواب من أجل إقرار قانون المسئولية الطبية، وتنظيم المزيد من دورات التدريب لصغار الأطباء.



قضية الطبيب محمد حسن الذي استدعته النيابة العامة للشهادة فى إحدى القضايا بمستشفى العاشر من رمضان التابعة للتأمين الصحي، والتى انتهت بحبسه 4 أيام، بسبب تأخره عن الحضور أمام النيابة، بحسب ما ذكرته النقابة حينها، كان لها بالغ الأثر على شعبية خيري، خاصة أن تعاملة مع الواقعة لم يكن على القدر الذي يرغب فيه الأطباء.

طبيب سيناء

صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب أطباء شمال سيناء، هو الآخر سيكون من الأسماء البارزة فى انتخابات نقابة الأطباء المقبلة وسينافس بقوة، لأنه المرشح الوحيد القريب من الدولة ويحسب عليها، بالإضافة إلى كونه نقيب أطباء شمال سيناء ومساهمته فى علاج العديد من الضباط فى الفترة الماضية، وكونه الورقة الوحيدة التى تراهن عليها الدولة لإقصاء منى مينا التى تتبنى مواقف معادية ضد الدولة، وجمال شعبان من سباق الترشح.

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