فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،