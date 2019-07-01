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فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وزير التعليم
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.
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أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.
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الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
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«التعليم» تعلن نتيجة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة: إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعا وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.
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3 عقوبات في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان العربي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها". وفي إطار حرص وزارة وزارة التربية والتعليم على تحقيق الانضباط في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة محل التحقيق والمسؤولين عن اللجنة التي أدت الطالبة فيها الامتحان.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
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