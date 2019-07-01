فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020.
ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
وتتضمن شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة ذات نظام الخمس سنوات، تسعى لإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السرياني، وتطوير التطبيقات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب، حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية إكمال الطلاب تعليمهم الجامعي.