تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

منظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، هذا إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية. وأضافت أنه وصولا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق