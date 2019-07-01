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تدشين صفحة لـ«التأمين الصحي» على مواقع التواصل

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وفي بداية المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.
وأشارت إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، هذا إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية. وأضافت أنه وصولا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التقديم لأول مدرسة «تكنولوجيا وحاسب» في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة "I-Tech school for applied technology"، مشيرة إلى أنها أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس "p-tech"، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020. ومن المقرر أن تمتد فترة التقديم للمدرسة حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
حملة-نضف-شجع‎ (3)

أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: زراعة أول قوقعة أذن بالتأمين الصحي الأربعاء

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن، الأربعاء المقبل، في محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في بورسعيد، تخدم منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن المنظومة عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما تتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
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مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
اجتماع السيسى مع وزيرى الاثار والسياحة

السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

السيسي يبحث خطط التنقيب عن البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
الافتتاح (5)

مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.
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