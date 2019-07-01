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قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
وفي نفس السياق أكد مخرج المسرحية مجدي الهواري أن حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، ممثلة في هيئة الترفيه وشركة "صلة"، يعكس طبيعة علاقات الأخوة والمحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي. اقرأ أيضًا: محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل»
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الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
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«الفني للمسرح» ينعي عزت أبو عوف: حياة حافلة بالفن

نعى البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين فيه، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض. وقال "البيت": "ببالغ الحزن والأسى ننعي الفنان عزت أبو عوف بعد حياة حافلة بالفن والإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". رحل عزت أبو عوف عن دنيانا عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث كان يتلقى العلاج فيه لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا، إذ كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب.
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«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
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محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل» (صور)

وصل الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جدة لعرض العمل هناك، حسبما أعلنت صفحة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتب مسئول الصفحة "هنيدي ونجوم الساحل في جدة، وبروفات مكثفة فور الوصول". وتابع: "وصل نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي وأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل مدينة جدة في أولى الجولات الخارجية للعمل، استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل 3 يوليو على "المسرح العربي" الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
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محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
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