قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

تحرير:كريم محجوب ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الفنان محمد هنيدي

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.

وفي نفس السياق أكد مخرج المسرحية مجدي الهواري أن حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، ممثلة في هيئة الترفيه وشركة "صلة"، يعكس طبيعة علاقات الأخوة والمحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي. اقرأ أيضًا: محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل»