«الصبغات والسشوار».. في هذه الحالات عليك قص شعرك

إذا كنت قد صبغت شعرك من قبل، فربما تلفت أجزاء منه، وذلك لأن الصبغات تجعل نهايات الشعر أخف وزنا وأكثر تضررًا؛ ولهذا يجب التخلص منها على الفور.
تقفين الآن أمام المرآة فتنظرين إلى شعرك وتجدين أنه ليس كالسابق، وتتساءلين عن كونك أهملتِ في العناية به أم أنه بحاجة إلى الاهتمام بطريقة أخرى، خاصة إن كان طويلا كثيرا ولن تفكري في قصه.
عزيزتي، الحياة لا تسير كما تريدين، وبعض الأمور تحتاج منكِ إلى أخذ خطوة لإنقاذ شعرك من الدمار، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أنكِ بحاجة إلى قص شعرك، ليزداد قوة وصحة كما يحسن من حالتك النفسية؛ لذا تعرفي على تلك العلامات التي كشف عنها المتخصصون في التجميل، وفقا لما ذكره موقع "The List".
1- شعرك لديه نهايات متقصفة
قد يكون شعرك متقصفا بالقدر الذي يجعلك تفكرين في قصه للتخلص من تلك الأجزاء التالفة، وما يساعدك في ذلك النظر إلى رقة الأطراف، وبهذا يمكنك قصها جميعًا حتى وإن كان هذا سيؤثر في طول شعرك؛ لأن الشعر التالف يمكن أن يكسر جذع الشعر الجيد بشكل أسرع من نموه من فروة الرأس.
وقال مصفف
1- شعرك لديه نهايات متقصفة
قد يكون شعرك متقصفا بالقدر الذي يجعلك تفكرين في قصه للتخلص من تلك الأجزاء التالفة، وما يساعدك في ذلك النظر إلى رقة الأطراف، وبهذا يمكنك قصها جميعًا حتى وإن كان هذا سيؤثر في طول شعرك؛ لأن الشعر التالف يمكن أن يكسر جذع الشعر الجيد بشكل أسرع من نموه من فروة الرأس.
وقال مصفف شعر المشاهير فيليب كاريون، إنه بمجرد انقسام نهايات الشعر وتقصفها، فإن أفضل علاج لها هو التخلص من تلك الأجزاء لتجنب ضعف الشعر، وقص القليل قبل أن تزداد الأمور سوءًا، ما يؤدي إلى التخلص من الكثير في ما بعد. اقرئي أيضا: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر
2- تلف لون صبغة الشعر
إذا كنت قد صبغت شعرك من قبل، فربما تلفت أجزاء من شعرك، وذلك لأن الصبغات تجعل نهايات الشعر أخف وزنا وأكثر تضررا، ولهذا يجب التخلص منها على الفور.
وإذا كنتِ تصبغين شعرك بشكل متكرر فإنه من الأفضل التخلص من الأطراف أولا بأول، لأنه فقدَ مرونته ولا يحتفظ بصحته مثل السابق. اعرفي ماسكات لتقوية فروة رأسك
3- السشوار والمكواة سبب تلفه
قد تتلف حرارة السشوار والمكواة شعرك؛ لذا حان وقت قص الشعر للتخلص من الأضرار الناتجة عن الحرارة الشديدة التي تجعله مجعدا، ويبدو مثل الشعر المموج عند جفافه.
وحذر مصففو الشعر من تعريضه للهواء الساخن الناتج عن السشوار باستمرار، لذا بعد قص الشعر لا تعرضيه للكثير من التصفيف بل استخدمي أفضل العلاجات للإصلاح، ومن الأفضل أن تكون طبيعية.
4- الشعور بأنه في حاجة للتجديد
إذا كان شعرك قصيرا، فتجديده عن طريق قصه يحافظ على مظهره، وإذا كان لديك شكل قديم لشعرك من حيث القصة فيجب التخلص منها نهائيا لضبط شكله، ومن الأفضل قص 2 سم كل نحو 4- 6 أسابيع. يهمك أن تعرف: شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف
5- زيادة الهيشان
إذا كنتِ تريدين الحفاظ على شعرك من الهيشان، خاصة أن له قصة معينة، فمن الأفضل قصه بانتظام، ولكن من الأفضل التحدث مع مصفف شعر ليساعدك على تخفيف الهيشان بطرق صحيحة.
6- أصبح شعرك خفيفا مع ظهور فراغات
في كثير من الأحيان تفاجئين بأن شعرك أصبح خفيفا وظهرت الكثير من الفراغات بداخله، ولم تعد الحياة تنبض فيه، لذا سارعي بقصه وإعادة إحيائه خلال الذهاب إلى مصفف الشعر لأنه أكثر معرفةً بالطول الذي يجب التخلص منه.
7- دائما تربطين شعرك
في الغالب تربطين شعرك "ذيل حصان"، وهذا الأمر أصبح روتينيا بالنسبة لكِ، وهذه الربطة تظهر الأجزاء التالفة من شعرك، كما يصعب التحكم في الشعر التالف نتيجة إجهاده، ولهذا حاولي قصه وتركه دون ربطة الشعر ليتنفس الهواء، خاصة إذا كنتِ تتركينه في شكل الكحكة أو ذيل الحصان، وهناك رغبة منكِ في قص شعرك ولكنك لا تعترفين بذلك، وفي الغالب مصفف الشعر من سيقوم بإقناعك.
8- الشعور بالملل
قد يكون شعرك بصحة جيدة، لكنك في حاجة إلى قصه نتيجة الشعور بالملل، فالتغيير الجذري مهم من وقت لآخر، لذا يمكنك اختيار قصة الشعر المدرج مع إضافة شكل مختلف للأطراف.
بالطبع، شعرك تاج رأسك ودليل على جمالك، وللحفاظ على مظهرك، يجب أخذ خطوة التجديد والقص المستمر عند الحاجة.