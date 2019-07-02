«الصبغات والسشوار».. في هذه الحالات عليك قص شعرك

إذا كنت قد صبغت شعرك من قبل، فربما تلفت أجزاء منه، وذلك لأن الصبغات تجعل نهايات الشعر أخف وزنا وأكثر تضررًا؛ ولهذا يجب التخلص منها على الفور.

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

قص الشعر

تقفين الآن أمام المرآة فتنظرين إلى شعرك وتجدين أنه ليس كالسابق، وتتساءلين عن كونك أهملتِ في العناية به أم أنه بحاجة إلى الاهتمام بطريقة أخرى، خاصة إن كان طويلا كثيرا ولن تفكري في قصه. عزيزتي، الحياة لا تسير كما تريدين، وبعض الأمور تحتاج منكِ إلى أخذ خطوة لإنقاذ شعرك من الدمار، وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أنكِ بحاجة إلى قص شعرك، ليزداد قوة وصحة كما يحسن من حالتك النفسية؛ لذا تعرفي على تلك العلامات التي كشف عنها المتخصصون في التجميل، وفقا لما ذكره موقع "The List".

1- شعرك لديه نهايات متقصفة قد يكون شعرك متقصفا بالقدر الذي يجعلك تفكرين في قصه للتخلص من تلك الأجزاء التالفة، وما يساعدك في ذلك النظر إلى رقة الأطراف، وبهذا يمكنك قصها جميعًا حتى وإن كان هذا سيؤثر في طول شعرك؛ لأن الشعر التالف يمكن أن يكسر جذع الشعر الجيد بشكل أسرع من نموه من فروة الرأس. وقال مصفف