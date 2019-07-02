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مشاهدة التلفزيون بشراهة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت نتائج الدراسة أيضًا أن النساء اللاتي شاهدن التليفزيون كن أكثر شراهة في تدخين السجائر مع ارتفاع معدل إصابتهن بمرض السكري وأكثر استخدامًا للأسبرين وأقل نشاطًا
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
تليفزيون
تليفزيون
كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز بكثرة قد تكون ممتعة، لكن الكثير من التليفزيون قد يثير احتمالات إصابة امرأة في منتصف العمر بسرطان القولون. أوضحت مجلة JNCI Cancer Spectrum أن الباحثين حللوا بيانات لأكثر من 89 ألف امرأة أمريكية. وجد الباحثون أن 118 حالة من سرطان القولون؛ تم تشخيصها تحت سن 50، حدثت على مدى عقدين من مشاهدة التليفزيون. لم تثبت الدراسة السبب والنتيجة. لكن تبين أن النساء اللائي يشاهدن أكثر من ساعة من التليفزيون يوميًا يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12% مقارنةً بأولئك اللائي قضين وقتًا أقل أمام التليفزيون.
ارتفعت النسبة إلى 70% لأولئك اللاتي شاهدن أكثر من ساعتين من التليفزيون يوميًا، حسبما أفاد العلماء. تم ملاحظة أعراض المرض، وعادات ممارسة الرياضة ووزن المرأة، وفقًا لفريق البحث من جامعة واشنطن في سانت لويس. قالت يين تساو، أستاذة مساعدة في الجراحة بالجامعة ومؤلفة مشاركة في الدراسة في بيان صحفي، إن الاكتشاف
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