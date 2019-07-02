مشاهدة التلفزيون بشراهة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت نتائج الدراسة أيضًا أن النساء اللاتي شاهدن التليفزيون كن أكثر شراهة في تدخين السجائر مع ارتفاع معدل إصابتهن بمرض السكري وأكثر استخدامًا للأسبرين وأقل نشاطًا
كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز بكثرة قد تكون ممتعة، لكن الكثير من التليفزيون قد يثير احتمالات إصابة امرأة في منتصف العمر بسرطان القولون.
أوضحت مجلة JNCI Cancer Spectrum أن الباحثين حللوا بيانات لأكثر من 89 ألف امرأة أمريكية. وجد الباحثون أن 118 حالة من سرطان القولون؛ تم تشخيصها تحت سن 50، حدثت على مدى عقدين من مشاهدة التليفزيون.
لم تثبت الدراسة السبب والنتيجة. لكن تبين أن النساء اللائي يشاهدن أكثر من ساعة من التليفزيون يوميًا يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12% مقارنةً بأولئك اللائي قضين وقتًا أقل أمام التليفزيون.
ارتفعت النسبة إلى 70% لأولئك اللاتي شاهدن أكثر من ساعتين من التليفزيون يوميًا، حسبما أفاد العلماء.
تم ملاحظة أعراض المرض، وعادات ممارسة الرياضة ووزن المرأة، وفقًا لفريق البحث من جامعة واشنطن في سانت لويس.
قالت يين تساو، أستاذة مساعدة في الجراحة بالجامعة ومؤلفة مشاركة في الدراسة في بيان صحفي، إن الاكتشاف
ارتفعت النسبة إلى 70% لأولئك اللاتي شاهدن أكثر من ساعتين من التليفزيون يوميًا، حسبما أفاد العلماء.
تم ملاحظة أعراض المرض، وعادات ممارسة الرياضة ووزن المرأة، وفقًا لفريق البحث من جامعة واشنطن في سانت لويس.
قالت يين تساو، أستاذة مساعدة في الجراحة بالجامعة ومؤلفة مشاركة في الدراسة في بيان صحفي، إن الاكتشاف يشير إلى أن الوقت الذي تقضيه المرأة في الجلوس أمام أجهزة التليفزيون، قد يكون عامل خطر واضح للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة.
كشفت نتائج الدراسة أيضًا أن النساء اللاتي شاهدن التليفزيون كن أكثر شراهة في تدخين السجائر، مع ارتفاع معدل إصابتهن بمرض السكري، وأكثر استخدامًا للأسبرين وأقل نشاطًا جسديًا، كما كان نظامهن الغذائي غير صحي بالمرة.
كان الارتباط بمشاهدة التليفزيون أقوى لسرطان المستقيم مقارنة بسرطان القولون، وفقًا للباحثين.
كما توصلت دراسة أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إلى أنه من المتوقع أن تزيد الوفيات الناجمة عن سرطان القولون بنسبة 60% بين الآن وعام 2035، في 42 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأستراليا.
قال نيل ميرفي، مؤلف رئيسي في الدراسة من الوكالة الدولية للبحوث في السرطان (IARC) في فرنسا: "أشارت الأبحاث السابقة إلى أن مشاهدة التليفزيون، قد تكون مرتبطة بسلوكيات أخرى، مثل التدخين وتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، ونحن نعلم أن هذه الأشياء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم".
سرطان القولون
سرطان القولون هو نوع من أمراض السرطان التي تصيب القولون. القولون هو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، من الجهاز الهضمي.
يقع ورم القولون في الـ15 سنتيمترا الأخيرة من القولون. عادةً ما يكون سرطان القولون والمستقيم عند الشباب أكثر عدوانية، كما أصبح أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. أشار الباحثون في الوقت نفسه إلى أن الفحص المبكر أدى إلى انخفاض أعداد كبيرة من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى كبار السن.
استجابة لهذه الاكتشافات، قامت جمعية السرطان الأمريكية في العام الماضي بتغيير إرشاداتها الخاصة بفحص سرطان القولون. وتم تخفيض العمر الموصى به لإجراء الفحص إلى 45، وليس 50 كما كان في الإرشادات السابقة.
وصف أحد الخبراء غير المرتبطين بالدراسة النتائج الجديدة بأنها "مثيرة للاهتمام للغاية".
قال الدكتور هارون هاريسون. رئيس قسم الطب الباطني في مستشفى ميرسي في "ساوث سايد" بشيكاغو: "نظرًا لأن النساء يقضين وقتًا أكبر أمام التليفزيون، خاصةً وقت المسلسلات والحفلات، سيكون من المهم توعيتهن بهذا الخطر الإضافي، إلى جانب السمنة والخمول البدني".
تم اكتشاف بعض الأدوية التي تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية التي تؤدي إلى سرطان القولون. مع ذلك، لا توجد أدلة كافية لتوصية الأفراد، الذين يعانون خطرًا متوسطًا للإصابة بسرطان القولون، بهذه الأدوية. تقتصر هذه الخيارات بشكل عام على الأفراد الذين يعانون خطرًا مرتفعًا للإصابة بسرطان القولون.