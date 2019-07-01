تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع ثلاثي الأهلي في مران اليوم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

سيد عبد الحفيظ

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين، مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى يوليو الجاري.

من جانبه عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني. وأعقب الجلسة خضوع