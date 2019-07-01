رياضة

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع ثلاثي الأهلي في مران اليوم

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين، مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى يوليو الجاري.
من جانبه عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني. وأعقب الجلسة خضوع
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منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
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رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
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لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
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لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع لاسارتي

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري. وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.
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مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
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