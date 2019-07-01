جريمة

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
محمد مرسي- أرشيفية
محمد مرسي- أرشيفية
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
خلال جلسة اليوم قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة عن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مثبتا فيها بيانات المتوفى الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، وموضحا فيها أن العمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يومًا، صادرة عن مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي. كما قدمت النيابة صوة من
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ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
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الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
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ذهب وسلاح ومحضر مزيف.. قصة جريمة في الحي الراقي

شاب يعمل مدير تسويق عقاري، يقيم فى شقة ملك والديه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما والداه مسافران للعمل بالخارج فى إحدى الدول العربية، ولا يتأخر الوالدان فى منح نجلهما ما يريد وإرسال أموال إليه، لمساعدته فى تدبر أمور المعيشة، دون أن يعلما أنه ينفق أموالهما ليس ليعيش، وإنما ليتجرع سموم المخدرات، خاصة مخدر الهيروين. كان يسيطر على الأبوين بذل الجهد ليعيش نجلهما حياة أفضل، بينما كل ما يشغل ابنهما هو التحصل على أموالهما ليشترى مخدرات أكثر، حتى ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة لتنكشف حقيقته أمام رجال الأمن وأسرته كذلك.
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5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.
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لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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قفص «اقتحام السجون» بلا «مرسي» لأول مرة منذ 65 شهر

لأول مرة منذ 65 شهرا بما يعادل 1950 يوما، يخلو اليوم قفص القضية المسماة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد وفاته الإثنين الماضي، نتيجة تعرضه لحالة إغماء خلال نظر قضية «التخابر»، إذ تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان في القضية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
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للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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