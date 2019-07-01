النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

محمد مرسي- أرشيفية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.

خلال جلسة اليوم قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة عن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مثبتا فيها بيانات المتوفى الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، وموضحا فيها أن العمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يومًا، صادرة عن مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي. كما قدمت النيابة صوة من

خلال جلسة اليوم قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة عن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مثبتا فيها بيانات المتوفى الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، وموضحا فيها أن العمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يومًا، صادرة عن مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي.



كما قدمت النيابة صوة من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011- 2012.



قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في يونيو 2015، بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.



وقبلت محكمة النقض في وقت سابق، طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.







