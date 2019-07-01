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الإفتاء تكشف خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف

المؤشر العالمي للفتوى يحذر من خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف.. ألمانيا وفرنسا تستجيبان.. والإفتاء تؤكد: فتاوى القرضاوى تزيد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الخارج
تحرير:باهر القاضى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
المنسق العام للمؤشر العالمى للفتوى
المنسق العام للمؤشر العالمى للفتوى
كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، عن خطورة تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع بدوره لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، مُحذرا ممّا يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمّي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقد ظهرت مؤخرًا مطالبات رسمية في كل من ألمانيا وفرنسا، تدعو إلى حظر هذا التطبيق بين الشباب المسلمين في البلدين لما يحض عليه من تطرف وعنف.
هيئة حماية الدستور تحذر الاستخبارات الألمانية حذرت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدة أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، بينما دعت النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان الإرهابية هي
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلًا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
ثانوية-عامة‎ (2)

التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
العباسي-مع-صورته

فزع وحلم شهادة..قصة أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

«محمد أفندي العباسي».. اسم كبير لواحد من الأبطال، يعرفه القاصي والداني بمحافظة الشرقية، والذي دائمًا ما يكون مَثار ثناء أهل بلدته كلما تطرق الحديث إلى البطولة والشجاعة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كان العباسي أحد أبطالها وأشهرهم على الإطلاق؛ ولم لا وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الثأر لكرامة الوطن واستعادة سيناء في الملحمة التي دارت رحاها يوم العاشر من رمضان عام 1973، لكن السنوات التي مرت على الرجل شهدت معاناة حقيقية سردها في أكثر من مناسبة يشكو فيها الإهمال والتهميش.
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احمد-المسماري (2)

المسماري: خسائر تركيا في ليبيا ستكون كبيرة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء السبت، أعلنا تركيا معادية ولكن نستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض المسماري، لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.
اجتماع-هيئة-كبار-العلماء-فى-الازهر

الأزهر ودار الإفتاء يدينان هجوم العريش

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء. وأشاد الأزهر بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.
احمد-الطيب (2)

الطيب: نرفض استخدام الدين في إشعال النزاعات

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإقرار السلام ومواجهة استخدام الدين في إشعال النزاعات، من خلال التعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الفاتيكان. وقال شيخ الأزهر، خلال لقائه مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية اليوم الأحد: إن الأزهر الشريف أعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، وهو دور لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية هي جزء من رسالة الأزهر التي أسس من أجلها.
حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
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