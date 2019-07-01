الإفتاء تكشف خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف
المؤشر العالمي للفتوى يحذر من خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف.. ألمانيا وفرنسا تستجيبان.. والإفتاء تؤكد: فتاوى القرضاوى تزيد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الخارج
تحرير:باهر القاضى
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
المنسق العام للمؤشر العالمى للفتوى
كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، عن خطورة تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع بدوره لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، مُحذرا ممّا يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمّي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقد ظهرت مؤخرًا مطالبات رسمية في كل من ألمانيا وفرنسا، تدعو إلى حظر هذا التطبيق بين الشباب المسلمين في البلدين لما يحض عليه من تطرف وعنف.
هيئة حماية الدستور تحذر الاستخبارات الألمانية
حذرت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدة أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، بينما دعت النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان الإرهابية هي
هيئة حماية الدستور تحذر الاستخبارات الألمانية
حذرت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدة أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، بينما دعت النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من أطلقته بقيادة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا. اقرأ أيضا.. ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)
وأضافت النائبة الفرنسية أنها منذ عدة أسابيع طالبت وزير الداخلية الفرنسي بحظر التطبيقات التي تحض على التطرف، ومن بينها تطبيق "يورو فتوى"، مشيرة إلى أنها تمكنت بمساعدة بعض زملائها البريطانيين من إزالة التطبيق من "جوجل"، لكنه لا يزال موجودًا على متجر (أبل)، واستشهدت النائبة ببعض فتاوى التطبيق المتشددة، مثل تحريم العمل في مطاعم تقدم لحم الخنزير، وكذلك تحريم العمل كأفراد شرطة في "الدول الكافرة".
فتاوى القرضاوي تزيد ظاهرة الإسلاموفوبيا
وحول أهم أسباب حذف "يورو فتوى" من محرك البحث (جوجل)، بيّن مؤشر الفتوى أنها تتمثل في رئاسة الأب الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية "يوسف القرضاوي" للمجلس الأوروبي للإفتاء، وهو ما أثار الذعر في نفوس الكثيرين من الغربيين، لما يصدره من فتاوى تحمل توجهًا وأيديولوجية ذات أهداف ضيقة وبعيدة كل البعد عن مفهوم الوطن والمواطنة والعيش المشترك.
واستدل المؤشر ببعض فتاوى القرضاوي التي ساهمت في ازدياد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب واتهام الإسلام بمعاداة غير المسلمين، إذ قال القرضاوي: "إن نشر الإسلام في الغرب واجب على كل المسلمين، وإن احتلال أوروبا وهزيمة المسيحية سيصبحان أمرًا ممكنا مع انتشار الإسلام داخل أوروبا، حتى يصبح الإسلام قويّا بما يكفي للسيطرة على القارة بأكملها".
وبعد مهاجمة تنظيم القاعدة للولايات المتحدة، أوضح القرضاوي أن أسلمة أوروبا ستكون "بداية عودة الخلافة الراشدة"، كما أعلن أن "الإسلام سيعود مجددا لأوروبا كقوة فاتحة ومنتصرة بعد طرده من هذه القارة مرتين".
كما أجاز "القرضاوي" في كتابه "فقه الجهاد" عام 2001م، الأعمال التفجيرية للفلسطينيين ضد إسرائيل من أجل الدفاع عن أنفسهم، وبعد أن منعته أوروبا وأمريكا من دخول أراضيهما على خلفية تلك الفتوى، تراجع وقال: "نحن أجزنا ذلك للضرورة، والضرورة انتهت"، الأمر الذي جعل المواقع الإسرائيلية تحتفي بذلك بعدما قال: "إن العمليات الإرهابية ضد إسرائيل حرام".
روشتة علاج
وقد أوصت وحدة الدراسات الإستراتيجية بدار الإفتاء، والقائمة على عمل المؤشر، بضرورة تشديد الرقابة على مثل تلك التطبيقات لما تحمله من خطر الحضور الدائم بين يدي الشباب، وتدشين المؤسسات الرسمية المعتدلة، كالأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف، تطبيقات هواتف عالمية تتضمن تفاعلا مباشرا لكل الفتاوى التي يحتاج إليها المسلمون في المجتمعات الأوروبية، ونشرها أولا بأول لتكون بمنزلة البوصلة والموجِّه والمُحصن لهم في تدبر وفهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.