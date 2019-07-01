الإفتاء تكشف خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف

المؤشر العالمي للفتوى يحذر من خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف.. ألمانيا وفرنسا تستجيبان.. والإفتاء تؤكد: فتاوى القرضاوى تزيد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الخارج

تحرير:باهر القاضى ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

المنسق العام للمؤشر العالمى للفتوى

كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، عن خطورة تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع بدوره لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، مُحذرا ممّا يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمّي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقد ظهرت مؤخرًا مطالبات رسمية في كل من ألمانيا وفرنسا، تدعو إلى حظر هذا التطبيق بين الشباب المسلمين في البلدين لما يحض عليه من تطرف وعنف.

هيئة حماية الدستور تحذر الاستخبارات الألمانية حذرت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدة أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، بينما دعت النائبة الفرنسية "ناتالي جوليه" إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان الإرهابية هي