الاتصالات: 1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة التأمين الصحى

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

رئيس الوزراء

كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح المنظومة التى تتناغم فى تنفيذها كل وزارات الدولة. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور، منها البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارٍ بناء المنظومة التأمينية للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة فى الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعاملين بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية.

وأكدت الوزارة أن تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات تبلغ 1.5 مليار جنيه. وانطلق، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، كأول محافظة تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة