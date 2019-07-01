استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

أزمة تصدير الأرز المحلى تشتعل بين الفلاحين والحكومة، وذلك بسبب استيراد الحكومات كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية، لذا طالب الفلاحون بالتصدير

تحرير:هالة صقر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.

نقيب الفلاحين صدام أبو حسين نقيب الفلاحين قال لـ"التحرير"، إنه لا توجد أ زمة الآن طالما لم يتم حصاد المحصول، ولكن التخوف هو من حدوث أزمة كبيرة بعد الحصاد فى شهر أغسطس المقبل، موضحا أن وزراة التموين استوردت نحو 155 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والسوق لن يتحمل كميات الأرز المحلى مع المستورد، مشيرا

نقيب الفلاحين

صدام أبو حسين نقيب الفلاحين قال لـ"التحرير"، إنه لا توجد أ زمة الآن طالما لم يتم حصاد المحصول، ولكن التخوف هو من حدوث أزمة كبيرة بعد الحصاد فى شهر أغسطس المقبل، موضحا أن وزراة التموين استوردت نحو 155 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والسوق لن يتحمل كميات الأرز المحلى مع المستورد، مشيرا إلى أن السوق فى مصر يحتاج سنويا نحو 3 ملايين و500 ألف طن طوال العام، والكمية المزروعة تزيد على ذلك بكثير، فالمصرح بزراعته هو مليون و76 ألف فدان، والمزروع فعليا نحو مليون و700 ألف فدان، وذلك يعنى أن الناتج المحلى من الأرز قد يصل إلى 6 ملايين طن، وبذلك سيصبح هناك فائض، وهو ما سيضر بالفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنهم يطالبون بفتح باب التصدير أو بيع المحصول للحكومة بسعر عادل وليس أقل من سعر التكلفة، لافتا إلى أن عدم فتح باب التصدير سيؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز فى السنوات المقبلة.

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شعبة الأرز

رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ"التحرير"، إنه فى الوقت الحالى لا توجد أزمة، ولكن الأزمة ستظهر بعد خروج المحاصيل من الأراضى، وصدور بيان رسمى من وزراتى الزراعة والرى بالمساحات المزروعة أرزا، وفى الغالب ستكون مساحات كبيرة، وفى هذه الحالة سنطالب بفتح باب التصدير، أو أن تشترى الحكومة المحصول من الفلاحين، لافتا إلى أنه وحتى الإعلان عن المساحات فى بيان رسمى لا توجد أزمات.

وأضاف شحاتة أن الحل الوحيد لاستيعاب كميات الأرز دون أن يتكبد الفلاحون خسائر فادحة، هو المطالبة بفتح باب التصدير أو أن تستوعب الدولة المساحات التى ستعلن عنها وزراة الزراعة، لافتا إلى أن هناك محاولات مع وزارة التموين للوصول إلى حل من خلال استيعاب التموين لكميات الأرز المحلى، وفى انتظار الرد من جانب وزير التموين فى هذا الأمر.

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تراجع أسعار الأرز

وحسب ما أعلنه بعض المسئولين بلجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية هناك في تراجع سعر الأرز الشعير خلال الشهر الماضى بنسبة تصل إلى نحو 25%، ليصبح سعر الطن 4700 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه، وسعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى 5100 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

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التعاقد على استيراد 114 ألف طن أرزا

أعلنت وزراة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل الماضى، عن تعاقدها على شراء 114 ألف طن أ رزا أبيض معبأ، لتصل فى شهر يونيو 2019، وأوضحت أن الكمية المتعاقد عليها سترفع الرصيد الإستراتيجى من سلعة الأرز، وبعد وصولها، سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين، موضحة أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة هى "الصين والهند وفيتنام"، وذلك بعد نجاحها فى اختبار جودة الطهى ومدى ملاءمتها للمستهلك المصرى والتى تم إجراؤها بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.

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إقبال على الأرز المستورد

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأرز الأبيض المستورد بمنافذ المجمعات؛ وذلك لجودته وتوافق طعمه مع طعم الأرز المحلى، وأنه يتم ضخ الأرز بالمنافذ؛ حيث يجري طرحه بسعر 9 جنيهات للكيلو.