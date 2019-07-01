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استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

أزمة تصدير الأرز المحلى تشتعل بين الفلاحين والحكومة، وذلك بسبب استيراد الحكومات كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية، لذا طالب الفلاحون بالتصدير
تحرير:هالة صقر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
الأرز
الأرز
يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.
نقيب الفلاحين صدام أبو حسين نقيب الفلاحين قال لـ"التحرير"، إنه لا توجد أ زمة الآن طالما لم يتم حصاد المحصول، ولكن التخوف هو من حدوث أزمة كبيرة بعد الحصاد فى شهر أغسطس المقبل، موضحا أن وزراة التموين استوردت نحو 155 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والسوق لن يتحمل كميات الأرز المحلى مع المستورد، مشيرا
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بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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فزع وحلم شهادة..قصة أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

«محمد أفندي العباسي».. اسم كبير لواحد من الأبطال، يعرفه القاصي والداني بمحافظة الشرقية، والذي دائمًا ما يكون مَثار ثناء أهل بلدته كلما تطرق الحديث إلى البطولة والشجاعة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كان العباسي أحد أبطالها وأشهرهم على الإطلاق؛ ولم لا وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الثأر لكرامة الوطن واستعادة سيناء في الملحمة التي دارت رحاها يوم العاشر من رمضان عام 1973، لكن السنوات التي مرت على الرجل شهدت معاناة حقيقية سردها في أكثر من مناسبة يشكو فيها الإهمال والتهميش.
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ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

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الذهب في أسبوع بين هبوط وصعود بسبب المضاربات

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30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر

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تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

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