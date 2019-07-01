جريمة

ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

تحرير:محمد مجلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الحادث
الحادث
قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
بالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل عربة بيع الفطير الجاهز، ونشوب الحريق بها، ما أسفر عن إصابة صاحب العربة و13 من المارة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام. أخطرت النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة
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محمد-مرسى

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
سرقة-شقق

ذهب وسلاح ومحضر مزيف.. قصة جريمة في الحي الراقي

شاب يعمل مدير تسويق عقاري، يقيم فى شقة ملك والديه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بينما والداه مسافران للعمل بالخارج فى إحدى الدول العربية، ولا يتأخر الوالدان فى منح نجلهما ما يريد وإرسال أموال إليه، لمساعدته فى تدبر أمور المعيشة، دون أن يعلما أنه ينفق أموالهما ليس ليعيش، وإنما ليتجرع سموم المخدرات، خاصة مخدر الهيروين. كان يسيطر على الأبوين بذل الجهد ليعيش نجلهما حياة أفضل، بينما كل ما يشغل ابنهما هو التحصل على أموالهما ليشترى مخدرات أكثر، حتى ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة لتنكشف حقيقته أمام رجال الأمن وأسرته كذلك.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

5 مصابين في انفجار تروسيكل «فطائر» بالإسكندرية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تستخدم في تروسيكل لبيع الفطائر في إصابة 5 أشخاص بحروق اليوم الاثنين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود خمسة أشخاص مصابين بحروق. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
النيابة الإدارية

لإهدارهم 1.3 مليار.. إحالة 22 مسؤولا للمحاكمة

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أماني الرافعي، اليوم الإثنين، إحالة 22 من كبار الموظفين العموم بديوان محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى تأدية مهام عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ في 43 قرية سياحية، وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ما أضر بالخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار وثلاثمئة وأربعة ملايين جنيه.
جثة

أهالي نجع العرب يتجمهرون للقصاص من قتلة «سندس»

سادت حالة من الغضب بين أهالي وجيران الطفلة "سندس" التى لقيت مصرعها على يد ثلاثة من الأشقاء، الذين حاولوا سرقة قرطها الذهبي، ونظموا مسيرة ليلية وذلك بمنطقة نجع العرب بمينا البصل غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الطفلة سندس وإعدام المتهمين، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان التجمهر وطالبت المواطنين بضرورة الهدوء خاصة وأنه تم ضبط الجناة وأنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال كل منهم عقابه.
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