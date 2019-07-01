ارتفاع ضحايا «انفجار أنبوبة الإسكندرية» لـ14 مصابا

تحرير:محمد مجلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الحادث

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إن عدد مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة بإحدى عربات بيع الفطير الجاهز، بلغ 14 شخصا، أصيبوا بحروق متفرقة، وذلك بشارع السبع بنات في منطقة المنشية بوسط المحافظة. بدأت الواقعة بورود إشارة إلى غرفة عمليات الحي، وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، ومسؤولو حي الجمرك، وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

بالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل عربة بيع الفطير الجاهز، ونشوب الحريق بها، ما أسفر عن إصابة صاحب العربة و13 من المارة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام. أخطرت النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة