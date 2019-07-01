فزع وحلم شهادة..قصة أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

التحق بالجيش المصري عقب نكسة 1967.. ظل في سلاح المشاة حتى كتب الله النصر للقوات المسلحة ورفع العلم على الضفة الشرقية لقناة السويس.. ورحل عن عمر يناهز 73 عاما

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

«محمد أفندي العباسي».. اسم كبير لواحد من الأبطال، يعرفه القاصي والداني بمحافظة الشرقية، والذي دائمًا ما يكون مَثار ثناء أهل بلدته كلما تطرق الحديث إلى البطولة والشجاعة في حرب أكتوبر المجيدة، والتي كان العباسي أحد أبطالها وأشهرهم على الإطلاق؛ ولم لا وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعدما تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من الثأر لكرامة الوطن واستعادة سيناء في الملحمة التي دارت رحاها يوم العاشر من رمضان عام 1973، لكن السنوات التي مرت على الرجل شهدت معاناة حقيقية سردها في أكثر من مناسبة يشكو فيها الإهمال والتهميش.

ميلاد البطل مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 21 فبراير عام 1947، دوت الصرخات الأولى لأول أبناء التاجر محمد عبد السلام العباسي، تُعلن عن ميلاد طفل سيكون له فيما بعد شأن كبير، سماه والده على اسمه «محمد» وتمنى من الله أن يرزقه الهداية، وما إن أتم الطفل سنواته الأربع إلا وأخذه والده إلى

ميلاد البطل

مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 21 فبراير عام 1947، دوت الصرخات الأولى لأول أبناء التاجر محمد عبد السلام العباسي، تُعلن عن ميلاد طفل سيكون له فيما بعد شأن كبير، سماه والده على اسمه «محمد» وتمنى من الله أن يرزقه الهداية، وما إن أتم الطفل سنواته الأربع إلا وأخذه والده إلى كُتاب القرية لأجل حفظ القرآن الكريم، وهو الأمر الذي نجح فيه الصغير عن ظهر قلب، قبل أن يُتم سنوات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وفور الحصول على شهادة المرحلة انتقل للتعليم الإعدادي، والذي كان آخر عهده بالدراسة.

تجنيد وحرب

ترك «العباسي» دراسته في الرابعة عشرة من عمره وتفرغ للعمل مع والده بمجال التجارة، خاصة أنه كان أكبر إخوته الخمسة، لكن ما إن أتم ربيعه السابع عشر حتى استجاب لنصيحة والده بالزواج، ورزقه الله وقتها بأكبر أبنائه «جلال»، لكن ما هي إلا ثلاث سنوات وكانت البلاد على موعد مع كارثة كبرى بهزيمة الخامس من يونيو عام 1967، والتي نالت من كرامة المصريين وكأن العدو المُحتل استباح بيوتهم قبل أراضيهم، وهو ما ترسخ في ذهن العباسي والتحق بالتجنيد بحثًا عن الثأر له ولوطنه، وهو ما تحقق له بأن كان أول الجنود الواصلين إلى هناك، ليلقى تكريمًا كبيرًا من الله بأن يكون أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء مع أول ساعات الحرب والانتصار.

فزع الليل

«كان يقوم بالليل مفزوعا».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور سيد العباسي، نجل شقيق البطل الراحل، حديثه حول الآثار التي تركتها الحرب طوال حياة عمه، حيث كان متأثرًا بصورة كبيرة بأنه لم ينل الشهادة في الحرب، والتي تسببت ومعها مشاهد الدماء فيها فيما بعد في كوابيس كانت تأتيه من وقتٍ لآخر وتوقظه مفزوعًا من النوم.



الدكتور سيد أشار في تصريحات لـ«التحرير» إلى أن أكثر ما كان يُميز البطل الراحل حبه لمصر وغيرته على أرضها وترابها، حتى إن شهري رمضان وأكتوبر من كل عام كانا بمثابة الاحتفالية والمناسبات السنوية للعائلة والأهل والأقارب، موضحًا أن الراحل كان يجمعهم داخل منزله ويحكي عن بطولاته في حرب أكتوبر، والتي لم يملوا منها يومًا، وهو كذلك لم يمل من سردها للصحف والمواقع الإخبارية كلما صادفت الذكرى.





حُب الأحفاد

من جانبه، يقول جلال، الابن الأكبر للبطل الراحل، والذي يعمل سائقًا، إن والده كان شديد الحب والتعلق بأحفاده، حتى إنه كان حريصا على مسامرتهم وقص حكايات الحرب والبطولات عليهم، مضيفًا: «كان بينسى نفسه والدنيا كلها معاهم ويفضل يحكي لهم عن الحرب وبطولاته فيها».



جلال أوضح أن والده كان إنسانًا مسالمًا بطبعه، وظل مُعتزا بأصله الريفي البسيط حتى وفاته، منوهًا بأنه رفض الانتقال للعيش في الفيلا التي أهداها له أحد قيادات الاتحاد الاشتراكي بعد الحرب، والتي كانت مُخصصة لأول من يرفع العلم المصري على أرض سيناء، حيث أخذ الرجل الفيلا بمنطقة المريوطية، لكنه رفض الانتقال للعيش فيها وفضل الحياة بين أهالي بلدته بمحافظة الشرقية.



يلتقط ناصر، الابن الثاني للبطل الراحل، أطراف الحديث من شقيقه، ليوضح أن والده كان شخصا مسالما يتمتع بطبيعته الريفية البسيطة: «كان متمسكا بقرويته وأرضه ومكانه بين أهالي البلد».







العسكرية شرف

وشدد ناصر، في حديثه لـ«التحرير»، على أن والده كان موظفًا بسيطًا بالأعمال الكتابية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، حيث خرج بالمعاش قبل نحو اثنى عشر عامًا، أواخر عام 2007، ومن وقتها وهو يعيش بينهم فخورًا بما قدمه ويحكيه لأحفاده، حتى إن التحاق أحدهم بالتجنيد كان من أسعد الأخبار التي تُفرحه ويفرح بها كثيرًا، ولعل آخر أحفاده الذين التحقوا بالتجنيد هو «محمد أبو هاشم العباسي»، والذي أشار إلى فرحه، قائلًا: «جدي فرح أوي لما دخلت الجيش وكان دايمًا يقول العسكرية شرف».





فيلم العطاء

عاد نجل شقيقه لالتقاط أطراف الحديث من جديد، لافتًا إلى أن عمه الراحل شارك في بطولة فيلم «العطاء» والذي تم تصويره قبل خروجه من الخدمة العسكرية نهاية عام 1976، حيث يحتوي الفيلم على مشاهد من حياته اليومية بين أسرته وأهالي البلد الذي يعيش به.



وقال سيد إن الفيلم يحكي قصة الحرب، حيث عُرض مرتين فقط في التليفزيون المصري عام 1996، وبعدها لم يره أو يسمع عنه، وكان عمه يرجو بشدة الاحتفاظ بنسخة من الفيلم، بطولته، وأنه غرس فيهم حب الوطنية والعطاء دون مُقابل، وكذا حب العسكرية وشرف ارتداء زيها.



يُشار إلى أن «العباسي» انتقد في تصريحاتٍ سابقة له، تكريم الدولة للراقصات بدلًا من الأبطال والشهداء؛ موضحًا أن اسمه لم يُطلق على أي مدرسة أو شارع بقريته، وأن كل ما كان يرجوه أن يعلم الجميع قيمة الجنود المصريين الذين استطاعوا أن يزيحوا العدو الإسرائيلي ويعيدوا لهذا الوطن عزته وكرامته، وهو ما جدد طلبه نجل شقيقه الدكتور سيد، مشيرًا إلى أن البطل كان أكثر ما يرجوه أن يُطلق اسمه على مدرسة أو شارع لتخليد ذكراه وذكرى الانتصار.



وفارق البطل محمد العباسي الحياة، تاركًا خلفه سيرة عطرة وتاريخا يحفل بالبطولات، واسما يرجو المسئولين ان يُخلد ويُطلق على أي شارع أو مدرسة أو مؤسسة بأرض المدينة التي كانت شاهدة على ميلاده وحياته، خاصة أن جنازته لم تشهد حضور أي من المسئولين سوى رئيس المدينة ونائبه.