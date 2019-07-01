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جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

واصلت الصين نجاحاتها في جذب المستثمرين لأسواق المال على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يمنحها نقاط قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية
تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
ترامب وشي
ترامب وشي
اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
شبكة "سي إن بي سي" أبرزت بشكل رئيسي العديد من العوامل الرئيسية التي كان لها دور كبير في تحديد المحاور الرئيسية للنمط التفاوضي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها ما يتعلق بالاقتصاد وقوته في البلدين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وعلى رأس العوامل الاقتصادية تأتي قدرة البلد
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هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
الحدود بين الكوريتين

سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة. إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه. كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".
جمال خاشقجى

أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.
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ترامب-وشي

هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
الرئيس-الامريكى-ترامب-الرئيس-الصينى-شي-جين-بينغ

تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
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