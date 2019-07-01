جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية
واصلت الصين نجاحاتها في جذب المستثمرين لأسواق المال على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يمنحها نقاط قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية
تحرير:محمود نبيل
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
ترامب وشي
اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة.
وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
شبكة "سي إن بي سي" أبرزت بشكل رئيسي العديد من العوامل الرئيسية التي كان لها دور كبير في تحديد المحاور الرئيسية للنمط التفاوضي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها ما يتعلق بالاقتصاد وقوته في البلدين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وعلى رأس العوامل الاقتصادية تأتي قدرة البلد
شبكة "سي إن بي سي" أبرزت بشكل رئيسي العديد من العوامل الرئيسية التي كان لها دور كبير في تحديد المحاور الرئيسية للنمط التفاوضي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها ما يتعلق بالاقتصاد وقوته في البلدين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وعلى رأس العوامل الاقتصادية تأتي قدرة البلد على جذب الاستثمار كمقياس رئيسي على مدى إمكانية مواصلة الحرب التجارية ومستويات التحمل بشكل رئيسي.
وواصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم الصينية على الرغم من أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تهدد في بعض الأحيان معنويات السوق.
وارتفعت الأسهم في شانجهاي وشنتشن، اليوم الإثنين، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين، على وقف فرض تعريفات جديدة على منتجات كل منهما.
وكان الارتفاع الأخير في الأسهم الصينية مبنيا على قفزة بلغت 20% تقريبًا، وشهدتها أسواق كل من شانجهاي وشنتشن هذا العام، ما جعلها واحدة من أفضل الأسواق أداءً في آسيا حتى الآن في عام 2019، وذلك على الرغم من أن الأسهم الصينية كانت هي الأسوأ أداءً في المنطقة خلال العام الماضي عندما بدأت المعركة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال يوجين تشيان، رئيس مؤسسة "يو بي إس سيكيوريتيز"، اليوم الإثنين، إن المستثمرين الأجانب ظلوا يبحثون خلال الأشهر الاثنى عشر إلى الثمانية عشر الماضية عن فرص لشراء الأسهم المقومة باليوان للشركات الصينية المدرجة في شانجهاي وشنتشن، والمصنفة في المستوى الأول.
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وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن ما يقدر بنحو 70 مليار دولار سيدخل في أسهم المستوى الأول بحلول نهاية العام، وذلك لأن الملكية الأجنبية للأسهم الصينية من المقرر أن تنمو حيث يضيف كبار مزودي المؤشرات مثل MSCI المزيد من الأسهم، وهو الأمر الذي يعطي قوة إضافية للصين.
وفي الوقت الذي رحب فيه المستثمرون بفترة توقف أخرى في الصراع الجمركي بين أكبر اقتصادين في العالم، حذر الخبراء من أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يحل البلدان خلافاتهما تمامًا.
وأشار البعض إلى هدنة مماثلة توصل إليها ترامب وشي في اجتماع مجموعة العشرين بالأرجنتين العام الماضي، والذي انتهى بإتاحة فرصة للتفاوض حتى فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير مسار قرار واشنطن بفرض تعريفات جديدة على البضائع الصينية.
وقالت ديبورا إلمز، المديرة التنفيذية في مركز التجارة الآسيوي الاستشاري، إن احتمالات تتبع ترامب نفس المسار هذه المرة "مرتفعة للغاية".
وأوضحت خلال حديثها للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من الترتيبات المحلية من أجل فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية.
وأضافت: "بمجرد أن يتم ذلك، في أي لحظة، يمكن لترامب -إذا قرر أن يغضب- فرض رسوم جمركية مرة أخرى على الصين، لذلك أعتقد أنه في الوقت الذي تتنفس فيه الأسواق الصعداء، يجب ألا يبقوا مرتاحين، لأن في ليلة وضحاها قد تنقلب الأمور مجددًا".
في الوقت الحالي، قال تشيان إن أخبار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت جيدة بما يكفي للمستثمرين.