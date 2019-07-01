جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

واصلت الصين نجاحاتها في جذب المستثمرين لأسواق المال على مدى الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يمنحها نقاط قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية

تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

ترامب وشي

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.

شبكة "سي إن بي سي" أبرزت بشكل رئيسي العديد من العوامل الرئيسية التي كان لها دور كبير في تحديد المحاور الرئيسية للنمط التفاوضي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها ما يتعلق بالاقتصاد وقوته في البلدين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وعلى رأس العوامل الاقتصادية تأتي قدرة البلد