إحداها بمليون دولار.. سيارات قديمة تمثل ثروة

على الرغم من كون هذه السيارات تنتمي إلى سنوات تصنيع متأخرة، فإنها لا تزال تمثل ثروة بالنسبة لأصحابها في الأسواق العالمية المختلفة في الوقت الحالي
على مدى تاريخ طويل، استطاع العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقديم موديلات رائعة على مستوى التقنيات والقدرات الفنية، وهو الأمر الذي جعلها ذات شعبية واسعة على مستوى الجماهيرية في الأسواق العالمية، لتستمر في الأسواق بالعديد من البلدان إلى الوقت الحالي.
وأدت استمرارية هذه السيارات في الأسواق العالمية المختلفة إلى أن تتمتع بشعبية واسعة في الأسواق العالمية، خاصة أن ذلك يعني نجاحها بشكل رئيسي، ولذلك فهي تتمتع بالثقة التي تجعلها مطلوبة حتى الآن في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تمثل ثروة من حيث القيمة في الوقت الحالي.
دودج تشارجر هيمي دايتونا
بدأت شركة دودج في تطوير بعض موديلاتها في الأسواق العالمية خلال عام 1969، وتم اختيار تشارجر لقيادة حزمة من التقنيات الجديدة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تمثل ثروة من حيث القيمة في الوقت الحالي.
دودج تشارجر هيمي دايتونا
بدأت شركة دودج في تطوير بعض موديلاتها في الأسواق العالمية خلال عام 1969، وتم اختيار تشارجر لقيادة حزمة من التقنيات الجديدة على مستوى الأداء الفني، وسرعان ما قامت الشركة الأمريكية بتصنيع 503 إصدارات من سيارة هيمي دايتونا، مع التأكد من أنها جميعًا تفي بمعايير التجانس، وهو الأمر الذي جعل تلك السيارة تستمر لسنوات طويلة، وتعرض في الوقت الحالي ببعض الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 900 ألف دولار على أقل تقدير.
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شيلبي GT350R
هي إحدى السيارات التاريخية التي أصدرت في عام 1965، واستطاعت تحقيق نجاحات واسعة في العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعض الموديلات التي لا تزال تُستخدم حتى الآن تُعرض بأسعار تصل إلى 985 ألف دولار بشكل رئيسي، وهو ما يعني أنها تمثل ثروة مالية ضخمة لأصحابها، وذلك بسبب ندرة وجودها بالأسواق العالمية، لا سيما أنها في الأصل لم تصدر بأعداد كبيرة في الأسواق العالمية وقت تصنيعها.
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شيلبي موستانج GT500R
تم إصدارها في الأسواق العالمية عام 1967، وهي لا تزال تُستخدم حتى الآن، الأمر الذي جعلها تمثل ثروة على مستوى الأسواق العالمية، حيث تعرض في بعض البلدان بأسعار تصل إلى مليون دولار، وهو الأمر الذي يرجع في الأصل إلى ندرة الموديلات المتاحة منها في الأسواق العالمية، والتي رحبت بالسيارة بقوة في بداية طرحها في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولذلك فإنها تمثل كنزا لصاحبها في الوقت الحالي.
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شيفروليه كمارو ZL1
هي سيارة أخرى تم إنتاجها بكمية محدودة، ويُقال إن الشركة الأمريكية أصدرت 69 وحدة فقط من السيارة التي تم إنتاجها في عام 1969، وتمتاز كل واحدة بمحرك V8 فريد بحجم 427 بوصة مكعبة تم تصنيعه بالكامل من الألمنيوم، وساعد هذا على تقليل وزن السيارة بشكل كبير، وعرضت السيارة في الأسواق العالمية خلال العصر الحديث بأسعار تصل إلى مليون دولار، خاصة أنها تنتمي لإصدارات سيارة كمارو المستمرة حاليا في الأسواق.
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شيلبي كوبرا
شيلبي كوبرا ليس أقل من أيقونة، وهي كانت إحدى السيارات الحلم للعديد من أبناء أجيال الستينيات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل بعض الوحدات النادرة من شيلبي كوبرا تُباع في العديد من البلدان بأسعار تتجاوز حاجز 13 مليون دولار.
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ويعني ذلك أن الأشخاص الذين تمكنوا من شراء هذه السيارة في السنوات الأولى لإنتاجها باتوا الآن يمتلكون ثروات مالية ضخمة، وذلك على الرغم من أنها أنتجت قبل سنوات طويلة في الأسواق العالمية.