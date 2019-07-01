حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

إحداها بمليون دولار.. سيارات قديمة تمثل ثروة

على الرغم من كون هذه السيارات تنتمي إلى سنوات تصنيع متأخرة، فإنها لا تزال تمثل ثروة بالنسبة لأصحابها في الأسواق العالمية المختلفة في الوقت الحالي
تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
شيلبي كوبرا
شيلبي كوبرا
على مدى تاريخ طويل، استطاع العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقديم موديلات رائعة على مستوى التقنيات والقدرات الفنية، وهو الأمر الذي جعلها ذات شعبية واسعة على مستوى الجماهيرية في الأسواق العالمية، لتستمر في الأسواق بالعديد من البلدان إلى الوقت الحالي. وأدت استمرارية هذه السيارات في الأسواق العالمية المختلفة إلى أن تتمتع بشعبية واسعة في الأسواق العالمية، خاصة أن ذلك يعني نجاحها بشكل رئيسي، ولذلك فهي تتمتع بالثقة التي تجعلها مطلوبة حتى الآن في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تمثل ثروة من حيث القيمة في الوقت الحالي. دودج تشارجر هيمي دايتونا بدأت شركة دودج في تطوير بعض موديلاتها في الأسواق العالمية خلال عام 1969، وتم اختيار تشارجر لقيادة حزمة من التقنيات الجديدة
اقرأ المزيد
LANTANA PURPLE.

أشهر ألوان السيارات في الأسواق 2020

تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في السيارات على الشكل الخارجي كأحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية، وبالأخص الألوان التي تستطيع جذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب. وخلال العام الجاري، أعلنت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الألوان الغريبة، والتي تقدر على جذب فئات جماهيرية متعددة خلال الأسواق العالمية، لا سيما أن عنصر الشكل يعد من أهم العوامل التي يمكن الرهان عليها بقوة في المستقبل.
ميني-كوبر-إس 2010

منها ميني كوبر.. سيارات «كيوت» رغم قوة محركها

تتمتع بعض السيارات في الأسواق العالمية بمجموعة من المميزات على مستوى الشكل الخارجي أو القدرات الفنية للمحرك، وهو الأمر الذي يضعها في شريحة متفردة تستطيع جذب العديد من الفئات الجماهيرية على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي. وتراهن دومًا الشركات العالمية المختلفة على العديد من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو الأمر الذي يتمثل في القوة الحصانية التي قد تكون جاذبة لهواة شراء الموديلات ذات القدرات الفنية الكبيرة، وبالأخص تلك التي تتمتع في الأساس بشكل خارجي عصري وجذاب.
أيونيك

لهواة الكهربائية.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تراهن العديد من الشركات العالمية على مجموعة من التقنيات الفنية الخاصة بالسيارات في الموديلات الكهربائية الجديدة، والتي بالفعل تتمتع بإمكانيات كبيرة جعلتها مطلوبة بقوة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي رغم ارتفاع أسعارها. ومع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الكهربائية بالأسواق العالمية، فإن البعض يلجأ للحصول على موديلات مستعملة، وهي الخيار الأمثل للراغبين في شراء السيارات الكهربائية مع الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعارها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة بشكل رئيسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org