إحداها بمليون دولار.. سيارات قديمة تمثل ثروة

على الرغم من كون هذه السيارات تنتمي إلى سنوات تصنيع متأخرة، فإنها لا تزال تمثل ثروة بالنسبة لأصحابها في الأسواق العالمية المختلفة في الوقت الحالي

تحرير:محمود نبيل ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

شيلبي كوبرا

على مدى تاريخ طويل، استطاع العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقديم موديلات رائعة على مستوى التقنيات والقدرات الفنية، وهو الأمر الذي جعلها ذات شعبية واسعة على مستوى الجماهيرية في الأسواق العالمية، لتستمر في الأسواق بالعديد من البلدان إلى الوقت الحالي. وأدت استمرارية هذه السيارات في الأسواق العالمية المختلفة إلى أن تتمتع بشعبية واسعة في الأسواق العالمية، خاصة أن ذلك يعني نجاحها بشكل رئيسي، ولذلك فهي تتمتع بالثقة التي تجعلها مطلوبة حتى الآن في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تمثل ثروة من حيث القيمة في الوقت الحالي. دودج تشارجر هيمي دايتونا بدأت شركة دودج في تطوير بعض موديلاتها في الأسواق العالمية خلال عام 1969، وتم اختيار تشارجر لقيادة حزمة من التقنيات الجديدة